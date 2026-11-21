Retransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP 2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP 2026

Recuerdo cómo queda la parrilla de salida tanto para el Sprint como para la carrera de mañana, con Bezzecci y Marc Márquez en las dos primeras posiciones y Jorge Martín, séptimo

Pese a salir segundo, Marc Márquez no cambia su objetivo inicia l: "En la Sprint, el objetivo es puntuar para así descartar a Bezzecchi y en la carrera larga, intentar cerrar el título, ya lo veremos...".

Hay que recordar que, aunque en un principio, el Sprint estaba programado para las 16:00 horas (hora peninsular española), se ha adelantado media hora, a las 15:30 horas. El motivo es la lluvia que se prevé para esa hora y así "evitar las posibles consecuencias" de la llegada del líquido elemento al trazado portugués.

Comienza la vuelta de formación, los pilotos se sitúan en su puesto en la parrilla de salida...

Aunque ya lo puse en el texto, recordad lo que necesita Marc Márquez para ser campeón hoy sábado en este Sprint:

Pese al adelanto horario, hay posibilidades de lluvia durante el Sprint , lo que complicaría todo y daría emoción a la carrera

Davide Tardozzi, team manager de Ducati Lenovo, en DAZN: "El objetivo es muy claro, ganarle puntos a Jorge Martín. Sabemos que Bezzecchi es muy veloz, pero por ahora no es nuestro problema".

Se retiran ya todos los técnicos y esto está a punto de empezar . El Mundial de MotoGP puede decidirse hoy...

No ha salido muy bien Marc Márquez, pero le ha bastado para ser segundo, Jorge Martín si ha hecho una gran salida y ha ganado alguna posición por fuera

(1/12) Raúl Fernández adelanta a Marc Márquez , que no va a arriesgar nada y va a tratar de mantener a raya a un Martín que ha vuelto a la séptima posición; el resultado le valdría para ser campeón del mundo

(2/12) Di Giannantonio adelanta a Marc Márquez y éste le devuelve el adelantamiento; lo están aprovechando las Aprilia para escaparse

(2/12) Está lloviendo y durección de carrera saca la bandera blanca, la carrera es 'flag to flag' (los pilotos pueden entrar cuando quieran a cambiar de moto)

(3/12) Bonita pelea por detrás entre Pedro Acosta y Jorge Martín, que se han adelantado mutuamente; por ahora, el murciano es sexto

(3/12) Fermín Aldeguer se tiene que retirar; otro palo para el murciano en un año para olvidar

(4/12) Las dos Aprilia se han escapado ya y sacan dos segundos al grupo perseguidor, que encabeza Marc Márquez y le siguen su hermano Álex y Di Giannantonio

(5/12) Aldeguer no se ha retirado, ha aprovechado que la carrera es 'flag to flag' y ha cambiado de moto para salir de nuevo; el que sí ha dicho adiós al Sprint es Diogo Moreira

(6/12) Segundo abandono del Sprint, en este caso el español Augusto Fernández , que regresaba al Mundial para suplir a Toprak

(6/12) A mitad del Sprint, Marc Márquez sigue tercero y Jorge Martín, séptimo , por lo que de acabar así sería campeón del mundo

(8/12) ¡Jorge Martín no se rinde! Él y Pedro Acosta adelantan a Di gianantonio y se pone a dos puestos de seguir vivo en el Mundial

(8/12) ¡Caída de Johan Zarco! Tercer moto que se queda fuera en este Sprint; y Aldeguer, finalmente, se ha retirado

(9/12) También se queda fuera Brad Binder, mientras por delante la emoción sube en la lucha por el Mundial

(9/12) Jorge Martín ha adelantado a Acosta, pero éste se la ha devuelto, eso ha permitido alejarse algo Alex Márquez, lo que haría inservivble la quinta plaza de Martín y Marc acaba tercero

(10/12) Marc Márquez se ha escapado definitivamente y saca un segundo a su hermano y al resto de perseguidores, ganar el Mundial está en manos de su hermano y de Pedro Acosta, su próximo compañero

La lluvia ha llegado para dar el mazazo al Mundial y, de momento, está dejando con opciones de Mundial, incluso, a Marco Bezzecchi

Alex Márquez: "Todo iba yendo bajo control, pero Marc era más rápido y en la curva siete había esa pequeña llovizna que le ha provocado la caída. Luego he ido un poco más lento yo porque no me quería caer, pero he podido mantener la tercera posición"

En Aprilia celebran por todo lo alto el doblete, saben que la caída de Marc Márquez no sólo retrasa el desenlace del Mundial y le da vida a Bezzecchi, sino que, además, obliga al de Cervera a ser prudente el domingo, lo que da más opciones otra vez al italiano para ganar

Para mañana no sólo hay que mirar a lo que haga Marc Márquez, que le vale con ser noveno. También sería campeón si Bezzecchi no gana y Jorge Martín no acaba en las dos primeras posiciones.

Con esto despedimos nuestra retransmisión del Sprint. Un palo para Marc Márquez, con su caída en la penúltima vuelta, pero da vida para que mañana se pueda vivir otra carrera emocionante. Se lo contaremos aquí, hasta mañana. Os dejamos con la clasificación del Sprint del Gran Premio de Portugal 2026

El desenlace del Mundial de MotoGP puede decidirse este sábado y no esperar a la carrera de mañana domingo en el Gran Premio de Portugal. Marc Márquez, que reconocía tener mucha presión el viernes, se soltó en la Clasificación y, pese a no arriesgar demasiado, logró una segunda plaza que le pone en bandeja la consecución del título.

Él ha avisado que su prioridad en el Sprint es puntuar, lo que ya dejaría sin opciones a un marco Bezzecchi que sale primero, pero la realidad es que sale cinco puestos por delante de su gran rival, Jorge Martín, y que, prácticamente, con acabar por delante de él habrá dejado cerrado el campeonato.

Sólo le faltan alcanzar 15 puntos si su gran rival lograra un doblete que se antoja casi imposible. Y no sólo porque Bezzecchi sale primero y él muy atrás, sino porque Jorge Martín ha ganado muy pocos sprints (4) este año y sólo ha vencido en una carrera larga. Parece imposible que vaya a hacer pleno en los dos últimos grandes premios. Más cuando aún tiene secuelas de la rotura del radio sufrida hace algunas semanas y no está al cien por cien.

Aunque no se plantee como prioridad ganar en la carrera corta, el piloto de Ducati sabe muy bien las ocho opciones que tiene para cerrar el Mundial cuanto antes. Son las siguientes:

Ganar la Sprint, independientemente de lo que haga Martín. Acabar 2º y que Martín sea 3º o peor. Acabar 3º y que Martín sea 5º o peor. Acabar 4º y que Martín sea 6º o peor. Acabar 5º y que Martín sea 7º o peor. Acabar 6º y que Martín sea 8º o peor. Acabar 7º y que Martín sea 9º o peor. Acabar 8º y que Martín no puntúe.

Lo peor para Jorge Martín, tanto hoy como mañana en la carrera, es que entre él y Bezzecchi y Márquez tiene al siempre combativo Pedro Acosta y a dos Ducati (Di Giannantonio y Álex Márquez), que le complicarán la vida en su intento de remontada.

La salida será, una vez más clave. Si no se estuviera jugando el Mundial, Márquez podría hacer lo que le ha hecho tantas veces a Bezzecchi este año, pero con el título en juego habrá que ver cómo de conservador es el catalán.