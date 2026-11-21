El técnico azulgrana, satisfecho por recuperar jugadores de cara a la visita del Villarreal, confirmó que Pau Cubarsí será suplente ante los castellonenses y reveló que la idea de firmar a otro defensa no tiene nada que ver con los problemas físicos del central danés

El FC Barcelona retoma LaLiga este domingo ante el Villarreal en el Camp Nou (a las 14:horas), cita para la cual Hansi Flick no contará desde el inicio con Pau Cubarsí, que sufrió unas molestias en la cadera durante el último partido de la selección española, confirmando además la baja para los dos próximos encuentros de Andreas Christensen por problemas musculares.

"Christensen estará de baja unos dos partidos y lo de Cubarsí no es importante, aunque hay que tener cuidado y quizás comience en el banquillo", avanzó el técnico azulgrana, que admitió que el central danés está "muy decepcionado" por la situación y recordó que cuando está al cien por cien es "uno de los mejores defensas".

"Hay que ayudarle, que sea consciente de la situación, de que contamos con él cuando está disponible. Está triste. Le apoyamos y le ayudamos físicamente", insistido el entrenador azulgrana, que desligó sus contratiempos físicos con la posibilidad de incorporar a un defensor en el mercado de enero, algo que estudia la dirección deportiva: "Siempre hablamos de eso, pero la lesión de Christensen no afecta, es una situación que conocemos".

Flick no se queja de la dureza del calendario

Preguntado sobre lo complejo que puede ser enlazar dos partidos en pocos días y un largo viaje a Bakú -el Barça juega el miércoles en Azerbaiyán frente al Sabah-, Flick restó importancia a ello y recalcó que su equipo está en todos los frentes. "Estamos en un buen momento y hemos recuperado jugadores", resumió, minimizando también el hecho de que el equipo tenga que afrontar nueve partidos en los próximos 28 días, algo que le pasa "a todos los equipos".

"Al final, el equipo está centrado y en estos nueve partidos debemos estar preparados", añadió el preparador el alemán, quien confirmó el regreso a la dinámica del equipo de Dani Olmo, Eric García, Jules Koundé y Frenkie de Jong, aunque sobre el holandés admitió que tiene "algunas molestias" y no está segura su presencia en el once.

Hansi Flick, en un partido del Barça en el Camp Nou. / Imago

Responde a la exigencia de Rodri

Tras restar importancia a las críticas desde algunos sectores periodísticos sobre la baja de Lamine Yamal en uno de los dos partidos con la selección española, Flick se refirió así mismo al estado físico de Rodri, que sigue de baja. "Tenemos que esperar, está en un buen momento, pero hay que ir con cuidado. La última temporada (en el Manchester City), tuvo una lesión importante y estuvo mucho tiempo de baja. En el entrenamiento lo veo bien y está evolucionando de forma positiva", explicó.

En cuanto a la afirmación del centrocampista, quien esta semana dijo que el Barça necesita "subir un poco el nivel" para competir por todo, Flick recordó que ese es el sentir general del equipo. "Cada día queremos ser mejores, jugar mejor, es lo que queremos para cada jugador, mejorar y mostrar nuestro potencial, también yo", insistió.

No le preocupa el buen momento del Real Madrid

Finalmente a Flick le preguntaron sobre el buen momento del Real Madrid en los últimos partidos y afirmó que el choque ante los blancos ya forma parte del pasado. No solo se centró en comentar el buen momento de los blancos, también alabó la calidad del Atlético de Madrid, el Betis y el Villarreal, su próximo rival, que es "un gran equipo" con un "buen entrenador y joven" como Íñigo Pérez. "No me preocupa ahora el Real Madrid, está a tres puntos, hay que seguir por delante y aquel partido ya pasó", sentenció.