El director deportivo azulgrana pone nombre a una de las operaciones que más le han dolido en los últimos años y deja fuera de su elección a tres futbolistas que también estuvieron en la agenda del club como fueron Julián Álvarez, Bernardo Silva o Nico Williams

Es su espina clavada. Deco ha desvelado cuál es el fichaje que intentó para el FC Barcelona con todo su afán y que no pudo ser. Desde que asumió las responsabilidades de la dirección deportiva del FC Barcelona, el portugués se ha destacado como un profesional de lo más acertado e inteligente en sus apuestas, por lo que cualquier declaración suya hablando de futbolistas que han interesado o interesan se convierte en noticia.

El luso repasó ayer algunos de los grandes nombres que han estado relacionados con el conjunto azulgrana en los últimos mercados y reconoció que hay una operación que todavía lamenta no haber podido completar﻿. No se trata de Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos del pasado verano, ni de Nico Williams, cuyo nombre protagonizó el gran culebrón del mercado veraniego de 2025. Tampoco se trata de Bernardo Silva, que estuvo varias temporadas en la órbita culé y que finalmente se decantó por el Real Madrid.

El responsable de la planificación deportiva del Barça participó junto a Bojan Krkic en una entrevista en Catalunya Ràdio donde fue preguntado por las incorporaciones que se quedaron por el camino y no necesitó demasiado tiempo para decantarse por la operación que más quiso cerrar. "Luis Díaz", respondió cuando le pidieron que eligiera el fichaje que más le había dolido no cerrar.

Luis Díaz, el gran deseo que acabó en el Bayern

La respuesta del portugués pone de manifiesto la importancia que concedía al internacional colombiano, al que llevaba tiempo considerando una incorporación ideal para el proyecto azulgrana. Su velocidad, capacidad para desbordar, intensidad y versatilidad en ataque encajaban con el perfil de futbolista que buscaba la dirección deportiva para reforzar las bandas.

Luis Díaz es el fichaje frustrado del Barça más doloroso para Deco. / IMAGO

La operación estuvo especialmente cerca entre las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. El propio jugador veía con buenos ojos la posibilidad de aterrizar en el Camp Nou y existieron contactos entre las partes para intentar encontrar una fórmula que permitiera desbloquear su salida del Liverpool. Sin embargo, las altas pretensiones económicas ﻿del club inglés terminaron convirtiéndose en un obstáculo insalvable para las maltrechas arcas barcelonistas.

Finalmente, Luis Díaz puso rumbo al Bayern de Múnich en el verano de 2025, en una operación que se cifró en unos 75 millones de euros. El colombiano encontró así una nueva oportunidad en Alemania, donde se destaca como uno de los futbolistas importantes del conjunto bávaro.

Luis Díaz entrenando en las instalaciones del Bayern Munich. / IMAGO

Julián Álvarez y Bernardo Silva también se quedaron por el camino

La elección de Deco resulta significativa por los otros nombres que aparecían en la terna. Julián Álvarez fue uno de los grandes objetivos del Barcelona en el último mercado estival. El argentino era el elegido para reforzar la delantera y tomar el relevo de Robert Lewandowski, pero el Atlético de Madrid no estuvo dispuesto a negociar su salida. Finalmente, el Barça tuvo que buscar otras alternativas.

Bernardo Silva también fue durante varias ventanas de fichajes uno de los grandes deseos de la entidad azulgrana. Su calidad, experiencia y polivalencia le convertían en una opción muy atractiva, aunque las limitaciones económicas y las condiciones de la operación impidieron que terminara vistiendo de azulgrana. El portugués finalmente se decantó por la propuesta de Florentino Pérez.