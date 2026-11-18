El centrocampista bético﻿, que se reivindicó con México, sufrió una entrada muy peligrosa en su rodilla que podría haberle causado una lesión muy grave; Deossa descansó y Facundo Bernal regresa con la alegría de ser titular con Uruguay

Esta madrugada resultó casi perfecta para los intereses del Betis con sus tres internacionales en liza, pero pudo haber acabado en drama por la violenta entrada que Álvaro Fidalgo sufrió en la recta final del partido contra Jamaica, que terminó con victoria por 1-0 y clasificación para los aztecas para la siguiente ronda de la Nations League de la Concacaf.

El bético, titular tras no haber jugado ningún minuto en el primer choque, fue víctima de una patada muy peligrosa que impactó a la altura de su rodilla derecha y podría haber provocado una lesión gravísima en el centrocampista, que, sorprendentemente pudo seguir en el terreno de juego. El infractor no fue expulsado pese a la extrema dureza de la acción.

Protagonista más allá de la entrada durísima que recibió

Más allá de este susto, Fidalgo se erigió en uno de los protagonistas de la victoria de México en un partido gris, pues tomó el mando en el centro del campo y participó en la jugada del único gol azteca al habilitar a Quiñones, que asistió al exsevillista Tecatito Corona.

ENTRADA CRIMINAL A FIDALGO, SI NO ES ROJA ES ROBO pic.twitter.com/dKHGX6jI7M — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) November 18, 2026

Un golpe de moral y confianza para Fidalgo a tres días del derbi en un momento complicado para él al disfrutar de escasa continuidad en el Betis y de haber sido suplente en la ida de esta eliminatoria.

Deossa vuelve descansado después de haber debutado con Colombia

También fue positivo para el Betis que Nelson Deossa no disfrutara de ningún minuto con Colombia y que Facundo Bernal, por el contrario fuera titular y disfrutara de 75 minutos sobre el terreno de juego.

Y es que el colombiano ya debutó como internacional de inicio en el partido anterior ante Chile y que descansara a pocos días del derbi es una buena noticia para Pellegrini, pues vuelve con la alegría de su debut pero sin minutos en sus piernas en el empate sin goles contra la selección andina del sevillista Gabriel Suazo, titular como siempre.

Facundo Bernal, titular y con confianza para el deerbi

Con Facundo Bernal ha ocurrido completamente lo contrario y también resulta beneficioso para el Betis, ya que la pasada madrugada entró en el once de Diego Forlán y jugó 75 minutos en el amistoso contra República Dominicana, saldado con una cómoda victoria charrúa por 5-0.

El futbolista bético formó el centro del campo con Bentancur, como reflejo de que es bien considerado por Forlán, lo que revitaliza a un Facundo Bernal que vuelve a estar disponible en LaLiga para el derbi tras cumplir los cuatro partidos de sanción por su expulsión contra el Barcelona.

Guion casi perfecto con los tres últimos internacionales indemnes

En este sentido, esta madrugada ha pasado todo lo que necesitaba el Betis, con un guion perfecto para sus intereses más allá de la entrada del futbolista jamaicano que podría haber convertido una jornada positiva en una lesión de mucho calado de Fidalgo. Por fortuna, los tres volverán a la capital hispalense disponibles para el choque del sábado contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.