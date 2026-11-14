Deossa da una alegría al Betis en el aperitivo del derbi contra Suazo: "Sabemos el gran jugador que es y lo hizo bien"

El colombiano se estrena con Colombia como titular en la victoria contra la Chile del carrilero sevillista, recibe halagos de sus compañeros y se revaloriza en el mercado internacional; Facundo Bernal tuvo minutos en el triunfo contra Argentina

El Betis se mantiene muy pendiente de la evolución de sus internacionales que se encuentran con sus respectivas selecciones de cara a la disputa del derbi tras el parón, lo que le otorga más importancia si cabe a lo que ocurra en las concentraciones, y no solo por el riesgo a lesionarse o vuelvan cargados de partidos.

No en vano, también resulta trascendente el índice de confianza con el que regresen a la capital hispalense y en este sentido la pasada madrugada los verdiblancos recibieron noticias muy positivas desde Colombia y desde Argentina con los minutos disputados con sus combinados por Deossa y Facundo Bernal, siendo especialmente significativo el protagonismo del cafetero.

Deossa debuta como internacional con victoria ante un sevillista

No en vano, el centrocampista bético se estrenó como internacional con Colombia y lo hizo como titular en la victoria por 1-0 en el amistoso contra Chile disputado en Cali. De este modo, Néstor Lorenzo lo incluyó en el once inicial en una posición poco habitual para el futbolista, como interior izquierda para acumular jugadores por dentro.

El de Marmato disputó un total de 45 minutos, pues en el descanso fue sustituido por Ben Brereton tras jugar sus primeros minutos con Colombia en lo que se puede considerar un aperitivo del derbi, pues tuvo enfrente al sevillista Gabriel Suazo, titular con Chile como carrilero zurdo.

Feliz por su estreno y halagado por sus compañeros

Al final del choque, Deossa se mostró muy satisfecho por su debut con su país. "La verdad es que contento de poder debutar, poder sumar con la selección ante un rival bastante difícil, con un planteamiento que dificulta mucho el poder jugar", señaló Deossa, que explicó lo que le pidió el seleccionador: "Que aportara mis capacidades, mis condiciones al equipo, que pudiera explotar mi nivel. Creo que aún falta muchísimo más por dar".

Además, tras el duelo, recibió elogios de su compañero en el centro del campo Gustavo Puerta: "Todos sabemos el gran jugador que es Nelson y pienso que le hizo bien".

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Lo cierto es que su estreno como internacional es un golpe moral de cara al derbi para el futbolista y también supone una revalorización en el mercado para Deossa, lo que favorece al Betis también en el ámbito económico de cara a una futura venta.

Minutos pa﻿ra Facundo Bernal en la prestigiosa victoria de Uruguay

También es motivo para sonreír que en su tercera convocatoria con Uruguay Facundo Bernal disfrutara de oportunidades en la significativa victoria de los charrúas en Buenos Aires contra Argentina por 1-2 en el primer encuentro sin Messi.

El medio volverá a estar disponible en el derbi tras su sanción de cuatro partidos y lo hará con moral alta tras saltar al campo en el minuto 76 por Lucas Torreira con 1-2 en el marcador gracias a los tantos en propia puerta de Balerdi y el gol de Maximiliano Aráujo.

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Diego Forlán tiene en cuenta al bético desde que se hizo cargo de los mandos de la selección y podría volver a tener minutos en el próximo amistoso, por lo que en La Palmera permanecerán muy atentos.

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