Nelson Deossa recibe la llamada de la Selección de Colombia en el momento menos conveniente para el Betis

El centrocampista bético ha sido llamado por su país para los dos amistosos del parón como reconocimiento a su crecimiento, lo que acrecienta el problema de efectivos de Pellegrini para la Copa del Rey, con la media en cuadro

Nelson Deossa ha revertido en este curso su situación en el Betis, pues ha pasado de estar a punto de salir en verano al ocupar un rol secundario en los planes de Pellegrini poder a ganar peso en el equipo y adelantar posiciones en la lista de preferencias en el centro del campo.

Este mayor protagonismo se lo ha ganado por un rendimiento sobre el terreno de juego que le ha hecho merecedor del premio de entrar en la convocatoria de Colombia para este parón internacional. En este sentido, el seleccionador Néstor Lorenzo lo ha incluido en su última lista después de haberlo dejado fuera en la anterior tras no haber contado con él para el Mundial.

Deossa podría debutar oficialmente con Colombia

De esta forma, el de Marmato entra por segunda vez en una convocatoria de Colombia, pero la primera no fue en el Betis, pues se produjo en octubre de 2024, cuando militaba en Pachuca y el técnico cafetero lo consideró para los encuentros contra Bolivia y Chile, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, si bien no llegó a debutar. Por ende, podría ser en este mes de noviembre cuando vista por primera vez la elástica de su país sobre el césped.

Esta convocatoria es una gran noticia para el futbolista, que ha confiado en sus posibilidades y le ha dado la vuelta a su complicada tesitura, pero resulta un contratiempo para los intereses verdiblancos por la disputa de la Copa del Rey durante el parón internacional. Así, como recoge ESTADIO Deportivo, Pellegrini pierde a numerosos efectivos para el choque del jueves 12 de noviembre contra el Navalcarnero, aplazado por el accidente ferroviario, y Deossa ha sido el último en sumarse a estas bajas.

Su citación aumenta el problema del Betis para la Copa del Rey

El centro del campo es el principal damnificado tras conocerse la convocatoria de Colombia, pues Pellegrini no contará con Facundo Bernal (Uruguay), Álvaro Fidalgo (México), Marc Roca (España) y ahora tampoco con el colombiano, por lo que de la primera plantilla solo cuenta con Dani Ceballos y Pablo Fornals para ejercer en el plano defensivo sin ser su principal virtud más allá de que recurra al filial.

Deossa completa la lista de centrocampistas de Colombia junto a Gustavo Puerta, en su momento en la agenda bética, Jefferson Lerma, Daniel Arcila, Yásser Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Jhon Solís.

En su momento, periodista colombianos apuntan a ESTADIO Deportivo que Deossa es un perfil con el que no cuenta Colombia y de ahí la importancia de que le tenga en cuenta Néstor Lorenzo.

Colombia disputará dos amistosos contra Chile, el primero en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali el próximo 13 de noviembre, y el segundo en el estadio Nacional de Santiago de Chile el día 17