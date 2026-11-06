Álvaro Valles y Marc Roca, grandes novedades de la lista de De la Fuente; Kike Salas sigue sin entrar

El entrenador riojano, como ya hizo con Joan García en su día ante el clamor popular, convoca a cuatro porteros para premiar al rinconero, mientras que el pivote catalán, campeón de Europa sub 21 a sus órdenes junto a Fabián, Dani Ceballos, Junior o Fornals, también podría estrenarse; el central aruncitano sucumbe ante la pujanza de Pablo Ramón

Los béticos Álvaro Valles y Marc Roca son, junto al central del Como 1907 Jacobo Ramón (que va a repescar el curso que viene el Real Madrid), las tres grandes novedades de la lista de convocados que ha ofrecido este viernes 6 de noviembre el seleccionador nacional español, Luis de la Fuente, para los partidos clasificatorios para la Nations League ante República Checa (en el epet Arena de Praga el próximo jueves 12-N) e Inglaterra (en el Metropolitano de Madrid tres días días más tarde, ambos a partir de las 20:45 horas). Precisamente el de Las Rozas solapa al sevillista Kike Salas, otro en muchas quinielas.

Como hiciera antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Joan García ante el clamor popular, el míster riojano ha repetido la jugada de llevarse cuatro porteros de una tacada, incorporándose por vez primera el rinconero, cuya ausencia en detrimento de Josep Martínez fue la sorpresa negativa ante la lesión del ex 'perico' en el parón internacional de finales de septiembre y principios de octubre, pues ahora siguen yendo los intocables Unai Simón, David Raya y el de Sallent de Llobregat, recuperado de aquella lesión. Con sólo dos encuentros esta vez y ningún amistoso, tiene complicado estrenarse, pero su "sueño" está más cerca.

En el caso de Marc Roca, recibe igualmente el premio de su compañero de equipo por el gran momento por el que atraviesa, aprovechando la ausencia por problemas físicos del culé Rodri Hernández. Aunque sonaron con fuerza otros nombres como Luis Milla, también del Como 1907 y regresa a la lista el colchonero Pablo Barrios, se decanta Luis de la Fuente por el de La Granada, que formó parte de aquella generación a sus órdenes que se proclamó en 2019 campeona de Europa sub 21 junto a los Pablo Fornals, Fabián Ruiz, Dani Ceballos o Junior Firpo.

En sus planes a medio plazo, aunque no ahora

Sin presencia formal en la prelista del seleccionador nacional, un indicio normalmente condicionante para la confección final de la nómina de elegidos, vigila Luis de la Fuente la evolución de Kike Salas, en un gran momento de forma con el Sevilla FC, con vistas a futuras llamadas, confirmaron esta semana a ESTADIO Deportivo desde su entorno. La baja por lesión de Eric García abría una posibilidad, aunque la plaza ha sido para Jacobo Ramón, pasando a contar Marc Pubill junto al retornado Pedro Porro como lateral derecho. El aruncitano, internacional sub 21 en el pasado a las órdenes de Santi Denia, deberá seguir aguardando noticias de la 'Roja'.