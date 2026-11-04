Luis de la Fuente vigila a Kike Salas para una llamada a medio plazo por la Selección Española: "Hay mucha competencia"

Aunque no estará en la próxima lista de la 'Roja', los técnicos de la Selección Española permanecen muy pendientes del central sevillista para una futura llamada con el hándicap de que "hay demasiada competencia"

Kike Salas anotó el tanto sevillista en la dolorosa y polémica derrota contra el Getafe con un soberbio cabezazo para evidenciar de nuevo el magnífico estado de forma exhibido durante la presente temporada, en la que se erige en uno de los pilares nervionenses y también en uno de los centrales nacionales más garantes en lo que va de curso.

Su alto nivel en la zaga sevillista, donde es intocable lógicamente, ha provocado que cada vez haya más voces autorizadas que lo consideren merecedor de una llamada de la Selección Española para que se estrene como internacional. El propio García plaza contestó con un 'sí' rotundo cuando se le preguntó al respecto semana atrás.

Kike Salas no estará en la lista de España del viernes...

Lo cierto es que De La Fuente ofrecerá este viernes una nueva lista de cara a los partidos de la Nations League contra Inglaterra y Chequia, y Kike Salas no recibirá el premio a su relevancia en el Sevilla merced a sus grandes prestaciones y aportación. Y es que el defensa aruncitano, como ha sabido esta redacción, no se encuentra en la prelista en la que sí está Álvaro Valles, por lo que no dispone de opciones de integrar la convocatoria para el próximo parón.

Sin embargo, el estado de forma de Kike Salas no ha pasado desapercibido ni mucho menos para la secretaría técnica de la Selección Española ni para el riojano, que conoce perfectamente la cantera sevillista, de la que formó parte como técnico, y la trayectoria del defensa.

...Pero De La Fuente y los técnicos de la Selección le siguen muy de cerca

De esta forma, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, existe un seguimiento a Salas por parte de los técnicos nacionales, que se mantienen pendientes de su evolución de cara a una llamada a medio plazo en el caso de que continúe como pieza clave en el Sevilla por su excelso rendimiento. Es el paso previo a la prelista y a convertirse en internacional, y la realidad es que está llamando poderosamente la atención y no se trata de ninguna utopía que pueda ser llamado en la presente campaña por la 'Roja'.

Desde su entorno lo ven merecedor de una oportunidad, pero también destacan la complejidad de recibir la llamada al haber "demasiada competencia" en un puesto con numerosas opciones para Luis de la Fuente. Aun así, tampoco lo ven imposible si no baja el pistón y sigue liderando al Sevilla desde la retaguardia con contundencia, carácter y contribución ofensiva por su dominio en el juego aéreo en ambas áreas.

Listo para el partido contra el Alavés

Cabe recordar que la participación del moronense contra el Alavés este viernes ha estado en el aire por unas molestias, pero hoy ya ha entrenado con el grupo y ´dispondrá de una nueva ocasión de llamar con fuerza a la puerta de Luis de la Fuente.