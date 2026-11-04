Loïc Badé: "Sevilla fue mi casa. Aquí no hay croquetas. Eso me duele mucho"

Loïc Badé no olvida su paso por el Sevilla FC. El central francés, ahora en el Bayer Leverkusen, atiende en exclusiva a ESTADIO Deportivo desde Alemania para recordar la conquista de la Europa League, su relación con Monchi, los momentos más complicados que vivió en Nervión y deja abierta la puerta a un posible regreso

Tras su salida del Sevilla FC en el verano de 2024, Loïc Badé inició una nueva etapa en el Bayer Leverkusen, donde continúa dando pasos en su carrera y consolidándose en el fútbol alemán. El central francés, que llegó a convertirse en uno de los referentes de la defensa nervionense, atiende en exclusiva a ESTADIO Deportivo desde Alemania para repasar su presente y recordar su etapa en Nervión.

Desde la distancia, pero con Sevilla siempre presente, el defensor aborda su adaptación a la Bundesliga, su evolución futbolística, los recuerdos que guarda de su paso por el Sánchez-Pizjuán y sus ambiciones de futuro, además de analizar los retos que tiene por delante en esta nueva etapa.

- Loïc, ¿Qué tal todo?- Muy bien, ¿y tú?

- Primero de todo, ¿Cómo se encuentra?

- Yo me encuentro muy bien, muy bien. Aquí, en general, en Leverkusen, está bien el club, la ciudad, el entrenador, todo el grupo. Todo está bien aquí. Después trabajamos, intentamos dar más cada día para empujar y ya está.

- ¿Cómo es la vida aquí?

- Sí, sí, el frío, perdón, es una putada aquí. Muy mal, muy mal el tiempo por aquí. Pero hay cosas diferentes, aunque seguro que no es Sevilla.

- ¿Cómo se está adaptando a este año? ¿Cómo está siendo ese proceso y cómo está yendo esta temporada?

- Bien, bien. Hay muchas cosas que han cambiado. Aquí hay mucha más competencia. El grupo tiene un gran nivel. Entonces creo que aprendo muchas cosas, también con el míster. El año pasado jugué la Champions, fue top. Este año estamos en Europa League otra vez. Creo que las cosas están bien.

Después, yo quiero jugar mucho más. Entonces trabajo mucho, pero hablo mucho con el míster. Y estoy seguro de que las cosas van a cambiar.

- ¿Tienen una temporada bonita e ilusionante con la Europa League y la Bundesliga?

- Sí, claro. Después, los objetivos del club son claros. Es jugar la Champions cada año. Después, jugar la Europa League está bien también. Sobre todo, para ganarla este año. Es el objetivo por el que vamos a darlo todo. Y creo que cuando juegas en el Sevilla tienes mucha experiencia con esta competición.

- ¿Le guarda un gran cariño a la ciudad de Andalucía, Sevilla?

- Sí, claro. Un gran cariño, porque he vivido un momento extraordinario ahí. Y en la ciudad también. Estuve muy bien, como si fuera mi propia ciudad. Entonces tengo muy buenos recuerdos.

- ¿Echa de menos las croquetas de María Trifulca?

- Claro que sí. Aquí no hay croquetas. Eso me duele mucho, mucho, mucho. Conocí el restaurante antes que el puente.

- ¿Se sentía en casa en Sevilla?

- Sí, sí, sí. Fue mi casa. En Sevilla solo tengo buenos recuerdos. Aunque las cosas fueron complicadas, al final creo que es el club donde mejor me he sentido en mi carrera.

- Duele irse, ¿no?

- Claro, duele mucho. Pero después es la carrera de un futbolista. Tienes que irte, volver, irte, ir ahí.

- ¿Este año le está dando mejores sensaciones el equipo?

- Sí, sí, sí. Este año sigo todos los partidos del equipo. Mis amigos están jugando. Sevillistas hasta la muerte. Están mucho mejor.Creo que están sextos en la clasificación. Y, no, bien, bien. El derbi va a llegar pronto.

- ¿Qué le comentan los antiguos compañeros? ¿Qué le dicen de cómo está el equipo este año?

- Yo hablo mucho más con Lucien Agoumé. Él también se siente mucho mejor. Y en el equipo están bien, están muy bien, juegan bien. Ahora son más equipo. Y el objetivo es ganar cada partido, cada semana.

- Vaya crecimiento que ha tenido Agoumé. ¿Lo está viendo?

- Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Con Yusuf también al lado. Están muy bien ahora.

- Y otro que ha crecido bastante, Kike, ¿no?

- Sí, sí, sí, Kike también. Kike juega muy bien y espero que siga así.

-¿Cree que podría ir a la selección española?

- Sí, sí, sí. Lo espero. Creo que si sigue así, son cosas que pueden llegar. Y tiene que seguir trabajando y seguir teniendo objetivos altos.

- ¿Cómo fue vivir esos momentos difíciles en el Sevilla para usted, sobre todo sabiendo el club tan importante que es el Sevilla y con todo lo que representa?

- Fueron momentos muy complicados, porque sabes que este equipo no tiene que estar abajo. Lo sabes, la gente lo sabe. Pero creo que es un momento que ahora queda atrás.

No tenemos que olvidarlo, pero ahora estamos mejor. Tenemos que seguir así, no olvidar lo que pasó y seguir trabajando para intentar volver a Europa, si se puede.

- ¿Cómo es la afición del Sevilla en momentos complicados?

- La del Sevilla, top. En estos momentos que fueron muy complicados, siempre la gente estaba con nosotros. Lo hemos visto en la Europa League, que ganamos.

Lo hemos visto hasta el último partido de la temporada, contra Las Palmas en casa, que fue un partido importantísimo. Siempre estaban ahí para jugar grandes partidos y partidos de mierda. Siempre están con nosotros y creo que eso ayuda mucho.- ¿Cómo se sentía el Ramón Sánchez-Pizjuán en esos malos momentos? ¿Cómo elevaba al equipo?

- Fue complicado, pero cuando hay momentos así y tu gente te empuja, tienes que seguir. Están todos contigo, entonces tú sí o sí tienes que ir y darlo todo en el campo. Lo sientes y te ayuda mucho.

- ¿Cuál era el mensaje que transmitía Mendilibar, que llegó para salvar al equipo en liga, en los partidos europeos?¿Salíais con la intención de hacer mejor papel en Europa o realmente estabais mucho más centrados en la Liga?

- La verdad es que cuando Mendilibar llegó fue para salvar al club en la Liga, que al final era lo más importante. Tengo que ser claro: la Liga va primero. Si quieres jugar en Europa, tienes que estar bien en la Liga.

Entonces, cuando Mendilibar llegó, fue para intentar ganar partidos de Liga. Pero, al final, cuando ves que empatas en Manchester y que ganas 3-0 en casa contra el Manchester, que era uno de los favoritos, toda el alma del club, del Sevilla, de ganar esta competición, vuelve con el club, con tu gente, y los objetivos cambian directamente.

Creo que ese fue un partido clave en Europa y en la Liga también, porque desde ese momento empezamos a ganar casi todos los partidos.

- ¿Recuerda el momento icónico, con el famoso “Monchi, fíchame”?

- Sí, sí, sí. Fue un momento muy especial para mí, porque yo tenía claro que quería quedarme en el club, pero mis agentes habían hablado con Monchi y el problema era que no había mucho dinero. No estaba claro si me quedaba o no en el club.

Un poquito antes sabía que, si ganábamos la Europa League, el club iba a tener un poquito más de dinero. Entonces, este momento fue como top. Sabía que si ganábamos el club iba a tener más dinero y Monchi estaba muy feliz. Entonces fue un momento en el que sabía que podía hablar así con él.

- ¿Qué importancia tuvo Monchi para usted en su etapa en Sevilla?

- Muy importante, porque antes de venir a Sevilla fue un momento complicado para mí. No había jugado ni un minuto en Inglaterra. Cuando no juegas, cuando no estás en el grupo y eres mucho más joven, es muy complicado. Haces todo para jugar al fútbol: intentas comer bien, dormir bien, hacer todo, te entrenas bien y, al final, cuando no juegas, son momentos que duelen mucho.

Y Monchi llegó como un salvador. Ir a Sevilla fue como top en mi situación y, al final, intenté darle la vuelta en el campo y todos estuvimos contentos.

- ¿Alguna anécdota? ¿Algún momento divertido de la celebración de la Europa League que no se sepa, que ya como han pasado los años no importa sacarlo a la luz?

- No, eso es privado, tiene que quedarse privado, pero la celebración fue top, entre nosotros y las personas cercanas, la familia y todos. Hemos disfrutado eso, seguro, y fue muy top.

- ¿Cómo es ver esa marea roja cuando va en el autobús y ve todo lleno de sevillistas?

- Fue top, desde que ganamos la final hasta que volvimos a casa para celebrar con nuestra gente. Cuando la ganas, lo primero que quieres es volver para ver a tu gente, para ver que hemos sufrido mucho, pero mira, volvemos con la copa. Y cuando ves que están todos aquí, en el centro, es una locura.

- ¿Se echa de menos al Sevilla?

- Claro que se echa mucho de menos, pero son capítulos que ahora quedan atrás. Pero claro que, si tengo que pensar en mis mejores recuerdos, el Sevilla está primero en mi lista. Entonces se echa mucho de menos, pero hay que saber ver otras cosas e intentar hacer nuevos recuerdos. Pero el Sevilla, claro.

- ¿Le podremos ver de nuevo en el Sevilla?

- No lo sabemos en el fútbol, son cosas que pueden llegar. Claro que el Sevilla está en mi corazón. Después, no puedo decir que voy a volver un día o no, pero son cosas que pueden llegar.

-¿Qué le puede decir hoy a los sevillistas?¿Le desea mandar algún mensaje?

-Sevillistas, sigo recibiendo los mensajes en Instagram, los veo siempre. Muchísimas gracias por el cariño. Estoy muy contento de que ahora el Sevilla esté mucho mejor en la clasificación.

Seguís en mi corazón para toda la vida y os mando un abrazo muy fuerte y un beso. Hasta luego.