Tsartas, que sueña con entrenar en España, estuvo en la órbita del Real Madrid: "No pudo ser"

El griego recuerda que, en su último año como nervionense, marcó "un gol de falta en el Ramón Sánchez-Pizjuán" antes de que empatara Raúl "con un gol en fuera de juego", un debate, el de los árbitros, tristemente aún de actualidad: "Contra ellos nada es fácil"

El Real Madrid visita este miércoles 4 de noviembre al AEK de Atenas (a partir de las 18:45 horas) y el diario 'Marca' ha entrevistado para la ocasión a uno de los históricos del centenario club aurinegro, Vassilis Tsartas, a la sazón jugador del Sevilla FC entre 1996 y 2000. El mediapunta, que marcó 47 goles y brindó 10 asistencias en sus 149 partidos oficiales como blanquirrojo, firmó un 104+29 en 271 con los atenienses, "uno de los grandes de Grecia", que augura darán mucha guerra al conjunto merengue en este duelo de la cuarta jornada de la fase liga de la vigente edición de la Champions League.

Los árbitros, siempre presente en la ecuación madridista

"En España recuerdo que el primer año no jugué. En mi último año, que era en Primera división, marqué un gol de falta en el Ramón Sánchez-Pizjuán y nos empató el Madrid con un gol en fuera de juego de Raúl González Blanco. Pero los árbitros de aquel entonces ya nos habían perjudicado mucho durante esa temporada, algo de lo que la mayoría de la gente se acuerda. Pero, bueno, a partir de ahí ya sabemos todos que contra el Madrid nada es fácil", rememora el zurdo, que lamenta que dos décadas y media largas después se siga hablando de ayudas de los colegiados a los blancos.

"Ya es como una tradición. Para mí es un tema más de protagonismo que otra cosa. Porque sabemos que se trata de un deporte profesional y cada uno se juega su pan. Hay que tener mucho respeto para que nadie entre en este ambiente tóxico. Los partidos los deben decidir lo jugadores, no las decisiones arbitrales", zanjaba Vassilis Tsartas, sin aludir explícitamente al último incidente de sus ex en el Santiago Bernabéu entre 'Peque' Fernández y un Arda Güler al que alaba: "Lo está haciendo muy bien. La forma de jugar del Madrid es la que es. Y tienen a Kylian Mbappé. Está a un gran nivel. Ya marcó dos goles en el Camp Nou en el 'Clásico'".

"¿Que Mbappé no corre? Lo mismo que a un central no se le puede exigir que marque 20 goles"

El otrora mediapunta, además, defiende al 'crack' francés a tenor de una acusación que le hacían a él mismo: no correr ni ayudar en defensa. "Lo mismo que no se le puede exigir a un central que marque 20 goles, tampoco se puede exigir a un jugador al que se necesita fresco en ataque que haga determinadas cosas. ¿O no? Sí se le puede pedir que participe a nivel defensivo, claro, pero hay otros jugadores que están más para esa parcela. Claro que se les puede pedir que echen una mano, pero lo importante es mantenerse frescos y que participen en ataque, que es para lo que está Mbappé. Para decidir partidos", asegura el de Alexandria.

"Alfredo di Stéfano había hablado muy bien de mí; era el sueño de cualquier jugador"

Tsartas, que colaboro con la UEFA, le gustaría entrenar, ya que tiene "el carnet completo", así que está atento por "si surge una oportunidad interesante", aunque aún se ve verde para España: "Lo mejor sería empezar aquí un par de años y, luego, ya veremos". Además, recordó cuando estuvo en la órbita del Real Madrid: "En la penúltima temporada mía en Sevilla hubo algunas conversaciones, pero no muy avanzadas, digamos. Recuerdo que Alfredo di Stéfano había hablado muy bien de mí. Y, bueno, no pudo ser. Me habría encantado jugar en el Madrid. El sueño de cualquier jugador es jugar en el Madrid o en el Barça, y es algo que puede ocurrir una vez en la vida. Pero no pudo ser y ya es historia".