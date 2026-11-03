Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "Le he dado muchos problemas a mi madre, pobrecita. Se iba a trabajar y yo por ahí haciendo el indio”

El padre de Lamine Yamal reconoce que el éxito futboístico de su hijo le ha cambiado la vida, al mismo tiempo que también asume sus errores del pasado con su madre: "No le faltará de nada"

La vida de Mounir Nasraoui ha cambiado de forma considerable en los últimos años. El padre de Lamine Yamal ha pasado de trabajar en distintos oficios para sacar adelante a su familia a disfrutar de una situación económica muy diferente, marcada por el éxito deportivo de su hijo, una de las grandes estrellas del FC Barcelona y de la selección española.

Su situación ha vuelto a dar que hablar después de una retransmisión en directo en Instagram. Nasraoui se encontraba en un parque de Pedralbes, en Barcelona, quejándose de la falta de agua en las instalaciones para perros. La conversación tomó otro rumbo cuando un usuario le reprochó que no trabajase. Su respuesta fue contundente:

No es la primera vez que l padre de Lamine Yamal aborda públicamente las críticas por su situación laboral ni que reconoce el papel que el éxito de Lamine ha tenido en su economía.

De trabajar en distintos oficios a una vida muy diferente

La situación actual de Mounir contrasta con la que atravesó la familia cuando Lamine todavía daba sus primeros pasos en el fútbol. Antes de que el joven delantero se convirtiera en una estrella mundial, su padre tuvo que ganarse la vida en diferentes empleos. Según relató a El Español Juan Carlos Serrano, hostelero de Rocafonda y persona cercana a la familia, Nasraoui había trabajado como cocinero y en la construcción, además de realizar tareas de mantenimiento en La Masia.

El mismo reportaje de El Español, publicado en junio, recogía testimonios de personas de su entorno que explicaban que la situación económica familiar había sido muy distinta antes de la explosión futbolística de Lamine. Una de las fuentes vecinales recordaba que, en una etapa anterior, Mounir llegó a acudir a La Masia para explicar que no tenía dinero suficiente para hacerse cargo de la educación de su hijo y que necesitaba ayuda para que pudiera continuar jugando.

El contraste con el presente resulta evidente. Lamine Yamal ha firmado contratos de primer nivel con el FC Barcelona y se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del panorama internacional. Su crecimiento deportivo ha transformado también la realidad de su entorno más cercano.

“A mí no me hace falta trabajar"

La última declaración de Mounir llegó durante un directo en el que denunciaba que una fuente de un parque para perros de Pedralbes llevaba dos semanas sin funcionar. “Llevamos dos semanas así. Queremos agua. Estamos en Pedralbes, ¡Pedralbes, Pedralbes!”, explicó mientras mostraba las instalaciones.

En ese momento, un usuario le escribió que se pusiera a trabajar. Nasraoui leyó el comentario y respondió con dureza: “Sinvergüenza, la madre que te parió. A mí no me hace falta trabajar muchacho. Adopta un perro, guarro. A mí no me hace falta trabajar, tengo millones, gracias a Dios”. El vídeo, difundido en sus redes sociales y recogido por medios como 20minutos, Infobae y Divinity, volvió a situar al padre del azulgrana en el centro de la conversación pública.

Fátima, la madre a la que Mounir Nasraoui quiere devolver todos sus sacrificios

En otra retransmisión en sus redes sociales, el padre de Lamine Yamal se refirió a la abuela del futbolista, su madre, Fátima. Nasraoui recordó los esfuerzos que hizo durante su infancia y adolescencia, especialmente cuando ella tenía que salir de casa para trabajar mientras él disfrutaba de la vida sin demasiadas preocupaciones. “Siempre he ayudado a mi madre. Al principio le he dado muchos problemas a mi madre, pobrecita. Se iba a trabajar y yo por ahí haciendo el indio”, explicó durante la retransmisión en TikTok.Sus palabras dieron paso a una promesa pública dirigida directamente a Fátima. Mounir quiso garantizarle que siempre estará a su lado y que no permitirá que le falte nada, en un compromiso que expresó delante de todos sus seguidores: “Gracias a Dios soy un hombre y a mi madre no le va a faltar de nada. Fátima, te lo digo delante de todos. Si algún día te falta algo, me pueden venir los haters y escupirme en la cara”, aseguró.

El padre de Lamine quiso cerrar esa reflexión reivindicando el orgullo que siente por su propia trayectoria y por su familia. “Pero como no es verdad. Estoy mega orgulloso de mí, de mi madre, de mis familiares”, añadió.

Una nueva vida tras el éxito de Lamine Yamal

No es la primera vez que Mounir responde a quienes le reprochan que su situación económica esté vinculada al futbolista. En otra retransmisión anterior, mientras leía comentarios de sus seguidores, abordó expresamente las críticas por vivir de su hijo.“Me dicen que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Gracias hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti toda la vida”, afirmó entonces, en unas palabras recogidas por distintos medios.

El joven, que se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol mundial, ha permitido que su familia deje atrás las dificultades económicas de años anteriores..