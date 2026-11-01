El padre de Lamine Yamal aclara un error sobre el nombre de su hijo: "Para que lo sepáis y no os confundáis"

Mounir Nasraoui ha salido a la palestra en redes sociales para corregir de una manera muy particular a quienes piensan que Yamal es el apellido de la estrella del FC Barcelona

Con solo 19 años, Lamine Yamal es todo un fenómeno de masas. Aunque no ha podido conquistar su primer Balón de Oro y batir el récord del brasileño Ronaldo Nazario, el más joven de la historia en ganarlo con 21 años, nadie duda de que más pronto que tarde podrá coronarse como el mejor del mundo. De momento, ya ha levantado tres veces consecutivas el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor talento del fútbol mundial, quedando tercero en la clasificación general, tras Harry Kane y Kylian Mbappé.

Los números de Lamine Yamal

Convertido en ídolo de la afición del FC Barcelona, su precocidad es asombrosa. Debutó con el primer equipo culé antes de cumplir los 16 años, antes que nadie en la historia, y desde entonces suma ya 165 partidos, en los que ha firmado 61 goles y 63 asistencias.

Su última contribución llegó este pasado sábado, con dos tantos y un pase de gol en la goleada sobre el Deportivo Alavés por 6-1 que sirvió a los azulgranas para poner fin a una mini crisis de dos derrotas seguidas (ante PSG y Real Madrid). De este modo, el internacional español suma ya 12 dianas y 11 asistencias en lo que va de temporada. Eso en lo que se refiere al Barça, porque sus cifras con la selección española también fueron brillantes en el primer parón de la temporada.

Tras ganar el Mundial el pasado verano (ya levantó también la Eurocopa en 2024), su número de partidos con la 'Roja' se eleva a 37, con 11 tantos y 14 asistencias. Pero a pesar de todos esos datos que lo encumbran a la categoría de estrella mundial, hay un error muy común en torno a su nombre.

Los apellidos de Lamine Yamal: Nasraoui Ebana

Para corregirlo, y aclararlo, su padre, Mounir Nasraoui, ha salido a la palestra de una forma particular, publicando un vídeo en sus redes sociales en el que deja claro que Yamal no es un apellido, sino que forma parte del nombre compuesto del jugador barcelonista, de padre marroquí y madre ecuatoguineana.

"Os voy a comentar una cosa, chicos. El apellido de Lamine es Nasraoui Ebana, para que lo sepáis y no os confundáis. Lamine Yamal es un nombre. Por eso su padre le dice Lamine Yamal, para bien o para mal", señaló, finalizando con un mensaje de euforia azulgrana antes del encuentro frente al Alavés: "Hoy vamos a ganar. No vais a ser líderes nunca porque Lamine Yamal está en el campo. ¡Vamos!".