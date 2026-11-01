El dato del Barcelona que nunca se había visto en la historia de LaLiga

El conjunto azulgrana suma 46 goles en las once primeras jornadas y firma una diferencia de +34, un registro sin precedentes en la historia de LaLiga que confirma su extraordinario potencial ofensivo

El Barcelona ha encontrado en los goles su mejor argumento para despejar las dudas que habían dejado las derrotas ante el PSG y el Real Madrid. La gran victoria 6-1 frente al Alavés no solo permitió al conjunto azulgrana recuperar sensaciones y regresar a lo más alto de la clasificación, sino que también confirmó un inicio de temporada que ya tiene una dimensión histórica.

Después de once jornadas, el Barça acumula 46 goles a favor y una diferencia de +34. Esta última cifra es la que convierte su arranque en algo inédito: según los datos, ningún equipo había conseguido un balance goleador tan elevado en las once primeras jornadas de la competición. Una distancia que refleja el potencial ofensivo de los azulgranas y que les permite mirar por encima del hombro al resto de perseguidores.

La comparación con sus principales rivales deja todavía más clara la dimensión del registro. El Real Madrid aparece como segundo equipo más goleador, con 25 tantos, mientras que el Atlético de Madrid suma 22. Ambos están muy lejos de los números del Barcelona, que prácticamente duplica la producción ofensiva de sus perseguidores.

Solo el Athletic de 1930-31 supera sus 46 goles

El dato de la diferencia goleadora no es el único que sitúa a este Barça en los libros de historia. Sus 46 tantos en las once primeras jornadas representan el segundo mejor registro anotador de todos los tiempos en LaLiga a estas alturas de campeonato. Únicamente el Athletic Club de la temporada 1930-31 había conseguido marcar más, con 49 goles. El Sevilla de la campaña 1940-41 también alcanzó los 46 tantos, por lo que el conjunto de Flick iguala aquella marca y se queda a solo tres de la mejor cifra histórica.

Raphinha y Lamine Yamal firmaron doblete, mientras que Fermín López y Anthony Gordon completaron el festival ofensivo en el Spotify Camp Nou. El equipo barcelonista se marchó al descanso con un contundente 4-0 y terminó imponiéndose por 6-1, con Mariano Díaz anotando el tanto visitante.

Un ritmo goleador que apunta a cifras descomunales

El Barcelona presenta una media superior a los cuatro goles por encuentro, un ritmo que, de mantenerse durante las 38 jornadas, le llevaría a superar ampliamente los registros de las últimas temporadas.

En el curso pasado, los azulgranas cerraron LaLiga con 95 tantos, mientras que en el anterior alcanzaron los 102. La extrapolación de su producción actual los situaría en torno a los 159 goles, una cifra que evidencia el potencial de este equipo, aunque mantener semejante promedio durante toda la competición será un desafío mayúsculo. Además, el peligro no depende de un único futbolista. Raphinha se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas desde su nueva ubicación como delantero, pero el equipo cuenta con distintas alternativas para encontrar portería. Lamine Yamal, Fermín y el resto de piezas ofensivas también están contribuyendo a que las defensas rivales tengan que multiplicar sus esfuerzos.

Si Flick consigue mantener la eficacia de sus futbolistas, el Barcelona podría aspirar a algo más que a pelear por el título.