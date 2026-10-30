Flick confirma el interés en el fichaje de un central: "Si se puede, quizás lo hagamos"

El entrenador alemán reconoce que el club estudia cómo reforzar la plantilla en enero y admite que no le beneficia que Raphinha tenga que viajar hasta Singapur con su selección para un amistoso; también reclama una reacción inmediata después de dos derrotas consecutivas y asegura sentirse completamente respaldado por el club

La posibilidad de incorporar un central en el próximo mercado ha centrado parte de la atención en la rueda de prensa de Hansi Flick previa al encuentro frente al Alavés.

Con los problemas físicos que arrastra el equipo y las alternativas cada vez más limitadas en defensa, el técnico alemán ha dejado muy abierta la puerta a realizar algún movimiento en enero, aunque sin garantizar que vaya a producirse finalmente.

"Esto lo comenté cuando se abrió el mercado: que siempre buscamos lo mejor para el equipo y cómo podemos mejorarlo. Veremos. Tenemos algunas semanas por delante hasta que se abra el mercado de invierno. Comentamos todos los días muchas cosas con Deco, con Bojan y con mi personal técnico. Si podemos hacer algo, quizás lo hagamos".

Toque de atención por Raphinha tras la convocatoria de Ancelotti

El entrenador azulgrana también se ha referido a la nueva convocatoria de Raphinha con Brasil, una noticia que no recibe precisamente con entusiasmo.

El extremo ya regresó lesionado del anterior parón internacional y ahora tendrá que afrontar otro largo desplazamiento, en esta ocasión hasta Singapur. "Este es un tema que he hablado también con Deco. Para nosotros es un jugador muy importante y, después del último parón, también llegó lesionado. Desde luego, para nosotros no era la mejor situación. Pero así son las cosas y no podemos hacer nada al respecto".

"Yo sé que Rapha es el capitán aquí, que lleva el club en el corazón, pero también es brasileño y, cuando le llama la selección, está ahí. Todo el mundo quiere ayudar a la selección brasileña. Para mí, desde luego, si podemos gestionar un poco sus minutos me alegraría. Sabemos que no es lo mejor que tenga que ir y venir de Singapur. Pero no está en mis manos", advirtió.

Laporta respalda a Flick después de dos derrotas

El técnico ha agradecido el respaldo público de Joan Laporta, aunque ha dejado claro que su postura no cambia después de los últimos tropiezos. El equipo ha pasado de encadenar once victorias a sufrir dos derrotas importantes en apenas una semana, pero el alemán mantiene su confianza en el proyecto.

"Yo he hablado con el presidente, con Deco y, por supuesto, está bien. Es un buen gesto, pero conozco la situación. Sé que hemos perdido dos partidos muy importantes en una semana, pero estoy haciendo mi trabajo de la mejor forma que puedo. No ha cambiado nada, no pierdo un ápice de actitud para entrenar a este fantástico equipo. Nada ha cambiado".

En este sentido, el técnico ha sacado pecho por la progresión del equipo esta temporada ante la falta de memoria de algunos. "Ganamos los once primeros partidos, ahora hemos tenido dos derrotas. Tenemos que volver a las victorias, es nuestro trabajo. Pero estoy convencido de que nuestra idea es la mejor para este equipo, vamos a seguir así hasta el final. Estamos todos convencidos de ello".

De Jong, una alternativa para el centro de la defensa

Las numerosas bajas en la zaga obligan a Flick a buscar soluciones. Actualmente solo cuenta con Gerard Martín y Pau Cubarsí como centrales disponibles, por lo que el entrenador contempla la posibilidad de utilizar a Frenkie de Jong en esa demarcación. También ha hablado de la situación de Alejandro Balde, al que ve falto de confianza.

"Tenemos que gestionar estas situaciones. Sólo tenemos dos centrales: Gerard y Pau. Es importante encontrar otra solución y es lo que estamos intentando hacer. Y Frenkie puede jugar ahí. En cuanto a Balde, ahora mismo quizás no tenga la confianza que necesita para su juego y para el juego que estamos haciendo. Necesita esa confianza".

El alemán ha aprovechado para reivindicar la importancia del neerlandés dentro de su equipo. "Para mí, Frenkie es un jugador muy importante. Cuando está al 100%, es un jugador increíble. Con el balón tiene muchísima calidad y con la actitud adecuada también nos ayuda mucho en defensa. Para mí, es un gran jugador. Nos hace subir de nivel".

Fariñas y Tounkara llaman a la puerta

Con los laterales también bajo mínimos, Flick no descarta dar una oportunidad a Fariñas, que lleva trabajando con el primer equipo desde el inicio de la temporada. "Fariñas podría ser una opción para jugar en el lateral. Es un jugador muy inteligente y está entrenando con nosotros desde el principio de la temporada, haciendo un trabajo fantástico. También se merece jugar ya".

Otro de los jóvenes que está ganando protagonismo es Tounkara, que ya ha tenido minutos con el Barça Atlètic y dejó buenas sensaciones durante la pretemporada. "Jugó algunos minutos con el Barça Atlètic. Hizo la pretemporada con nosotros, me gusta mucho lo que vi".

Flick pide más control y menos pérdidas de balón

Las palabras de Rodri reclamando más tranquilidad en el juego han encontrado respaldo en el entrenador azulgrana. Flick considera que el equipo necesita mejorar la circulación y evitar pérdidas que le obliguen a correr detrás del balón. "Le pido al equipo controlar el partido, perder menos el balón y tener más posesión. Esa es la clave. Cuando controlas el partido, puedes decidir cómo circular el balón, controlar más al rival. Es importante no perder el balón. Si no, tienes que correr tras él. Tenemos que mejorar estas situaciones y Rodri tiene razón en este sentido".

El preparador también ha analizado los problemas defensivos que han aparecido en los últimos encuentros y ha recordado que la responsabilidad de proteger la portería no corresponde únicamente a los zagueros.

"Al final, defender no es sólo un trabajo de la defensa, sino que hasta el delantero defiende. Todos están implicados. Para empezar, no hay que perder fácilmente el balón. Perdimos alguna pelota contra el Madrid, eso no es bueno. Es algo que nos suele pasar y tenemos que jugar con más cabeza, más centrados. Cuando defendemos en el área también es importante marcar bien a los rivales y esto tampoco lo hicimos. Tenemos que mejorar este tipo de situaciones. Lo entrenamos, lo tenemos en cuenta y lo hablamos con los jugadores".

La reacción ante el Alavés, el objetivo inmediato

Después de una semana sin competición entre semana, Flick espera que sus futbolistas den un paso adelante ante un rival al que considera especialmente ordenado en defensa.

El entrenador ha percibido buenas sensaciones durante los entrenamientos, pero quiere que se traduzcan en el terreno de juego. "Sí, claro. No sabemos cómo irá en los siguientes partidos, pero mañana todos tienen que estar centrados. Queremos la reacción adecuada, es lo que espero del equipo. Hemos tenido dos derrotas, pero el equipo está jugando bien. Tenemos la confianza en nuestra fuerza y en nuestra calidad. Hoy hemos tenido un entrenamiento muy bueno y tengo la sensación de que hay un buen estado de ánimo. Mañana tienen que demostrarlo contra el Alavés, que es un equipo que sabe muy bien cómo defender. Pero somos el Barça y queremos demostrar nuestra mejor versión".

El alemán ha insistido en que los dos últimos resultados no deben interpretarse como un punto de no retorno y ha recordado la cantidad de ausencias que está condicionando sus decisiones. "Es lo que he dicho siempre: esto es un camino muy largo. No hay nada irreversible, hemos perdido contra el Real Madrid y a nadie le gusta, pero tenemos que gestionarlo y, como decía antes, creo que era posible ganar ese partido y tuvimos oportunidades. Pero tenemos que asumir la derrota y aprender de ella. Tenemos a Jules fuera, a Xavi Espart, a Dani Olmo, a Eric García, a Andreas Christensen... no es fácil gestionar esto y tenemos que encontrar soluciones. Para mañana, lo tenemos claro: lo más importante son los tres puntos".

Flick defiende a Lamine Yamal tras el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro también ha tenido su espacio en la comparecencia. Flick ha defendido que Lamine Yamal tenía argumentos para llevarse el galardón, aunque ha reconocido los méritos de Harry Kane. También ha destacado la reacción del joven delantero después de quedarse sin el premio.

"Harry Kane también se merecía ganarlo. Conocéis mi opinión sobre Lamine, creo que está al nivel de ganar ese trofeo. Se lo dije a él y al equipo. Pau Cubarsí también se merecía ganarlo (el Kopa), hizo una temporada increíble y un Mundial excelente. Pero lo que veo y lo que siento es que estoy muy orgulloso de Lamine. Reaccionó muy bien y lo que veo en el entrenamiento es que está muy concentrado. Así es como responden los campeones, estoy muy contento de que esté en esta línea, con esta mentalidad. Lo aceptamos. Me alegro de que se haya acabado y podamos centrarnos en cosas muy importantes para nosotros".

Mensaje de condolencia por el accidente ferroviario de Toledo

Antes de empezar su rueda de prensa, Flick quiso trasladar un mensaje de apoyo a las víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario de Urda. "En nombre de nuestros jugadores, nuestro personal y yo mismo, nuestro más sincero pésame a todas las personas afectadas por este trágico accidente ferroviario en Toledo. Estamos al lado de nuestras familias, les enviamos toda nuestra energía positiva y todo nuestro amor".