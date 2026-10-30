Pitchwise intentó comprar el Sevilla antes que el Valencia

Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes próximas al inversor americano que se ha hecho con el 42% del capital social de la entidad che, el holding estadounidense fue quien gozó de un periodo de exclusividad para adquirir el club nervionense hace justo un año, antes de que Sergio Ramos y Five Eleven Capital llegaran al Sánchez-Pizjuán

El Valencia CF anunció el pasado viernes el acuerdo entre Meriton y Pitchwise Holding por el 42% del capital social de la entidad. Una operación que trae consigo una inyección de capital de 100 millones de euros que irá destinada, entre otras cosas, a reforzar el plantel valencianista el próximo mercado de enero.

La noticia pilló por sorpresa tanto a propios como extraños, tanto por la operación en sí como por el montante de la misma. Y es que la entidad che ha sido valorada por las partes en 1.250 millones de euros, incluyendo alrededor de 450 millones de deuda neta existente actualmente. Una auténtica brutalidad que en el fútbol profesional europeo tan sólo está al alcance de los grandes clubes.

Dejando a un lado a Real Madrid y FC Barcelona, que además son dos clubes sociales (pertenecen a los aficionados, no a un dueño en particular), el Atlético de Madrid es el único club que supera la actual valoración del Valencia CF, con un Enterprise Value o Valor de Empresa en la operación con Apollo de 2.500 millones, siendo una transacción ya carísima en su momento y registrando los colchoneros entre cinco y seis veces más de facturación que el Valencia, y también con un patrimonio mucho mayor. Sin contar la delicada situación deportiva que acumula el equipo valenciano en las últimas temporadas y que le ha mantenido (como ocurre actualmente) en puestos de descenso. Esto significaría que, en términos comparativos, la operación del Valencia ha resultado mucho más cara que la del Atlético, hasta ese momento la más onerosa que se había producido en el entorno de LALIGA.

Una entrada de Pitchwise en el Valencia CF que, además, se produce en minoría, siendo Peter Lim aún quien sobre el papel lleve las riendas del club. Al menos por el momento, pues ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que en la práctica existirá una cogestión entre ambos grupos.

Pitchwise negoció con el Sevilla FC antes de que llegaran Sergio Ramos y Five Eleven Capital

Conocido el aterrizaje de Pitchwise en el Valencia CF, lo que nadie sabe es que el holding estadounidense intentó comprar antes el Sevilla FC, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con los propios inversores que han adquirido la entidad valenciana. El inversor fue presentado a los accionistas del Sevilla FC por el propio banco de inversión Goldman Sachs, que ya estuvo involucrado en esa primera operación que finalmente no terminó produciéndose. Fuentes del club sevillano próximas a la transacción han declinado hacer comentarios al respecto.

Nos remontamos un año atrás, justo antes de que Sergio Ramos y Five Eleven Capital consiguieran un acuerdo de exclusividad para hacerse con la entidad sevillista que finalizó el 1 de junio de 2026 y que finalmente se acabó yendo al traste a última hora, al cambiar el camero y sus socios a última hora todos los planteamientos pactados inicialmente y que se habían mantenido durante meses de trabajo de la operación.

Pitchwise estuvo negociando a dos bandas, con el Sevilla FC y con el Valencia CF

Era conocido por todos que, antes de Ramos y Five Eleven Capital, ya otro fondo inversor gozó previamente de un privilegio de exclusividad similar, descartando en el último momento, en diciembre de 2024, seguir adelante, a pesar de haber completado una due diligence satisfactoria y existir pleno acuerdo sobre los términos transaccionales. Ahora ESTADIO Deportivo está en disposición de afirmar que el citado inversor fue Pitchwise holding y que, pese a los argumentos esgrimidos en su momento, lo cierto es que estuvo negociando a dos bandas, con el Sevilla FC y con el Valencia CF, siendo esa la verdadera razón por la que descartó ir a más con los de Nervión finalmente. Todo ello, a pesar de las diferencias económicas entre una y otra operación, siendo tasado el Sevilla FC en unos 450 millones de euros, incluyendo alrededor de 100 millones de deuda financiera neta.

El Nuevo Mestalla, clave en la entrada de Pitchwise en el Valencia

El hecho de que el Valencia CF estrene el Nuevo Mestalla en seis meses ha resultado clave en el desembarco de Pitchwise en la capital del Turia, proporcionando el nuevo estadio una importante generación de ingresos potencial y gozando de una financiación eficiente asegurada a largo plazo, cuyos detalles han sido publicados en medios. Sin embargo, resulta difícil creer que la nueva sede valencianista, pendiente de inaugurarse, explique por si sola la diferencia tan abrumadora de precio.

En el caso del Sevilla FC, el inicio de las obras del nuevo estadio están proyectadas para 2027, tal y como ha asegurado su presidente, Del Nido Carrasco. Pese a ello, todo dependerá, posiblemente, de cómo avanza el proceso de venta en el que se encuentra inmerso el Sevilla FC desde hace más de un año y en la que ahora vuelve a participar activamente Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo que, eso sí, no ha estado involucrado en la operación entre Meriton y Pitchwise. Pero sí actuó en la financiación del Nuevo Mestalla.

¿Quién forma parte de Pitchwise Holdings?

Pitchwise Holding, nuevo propietario del 42% del accionariado del Valencia CF, a falta aún del visto bueno del CSD, es una gestora integrada por family offices e inversores institucionales a largo plazo que es liderada por Ann Rodríguez y Corey Woolfolk. Entre los inversores que respaldan el proyecto se encuentra George Roberts cofundador y copresidnete ejecutivo del importantísimo fondo norteamericano KKR, y Penner Sports Group, dueño de los Denver Broncos y familia de Walmart.