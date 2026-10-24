El plan del Valencia con los 100 millones de euros que inyectará la venta de Peter Lim y la respuesta de LaLiga y Javier Tebas

No todo el dinero que inyectará Pitchwise Holdings será para fichajes, pero sí se podrá acudir con mayor poderío económico al mercado de enero si desde la patronal de clubes abren la mano. La buena noticia es que su presidente ya ha elogiado a la entidad de Mestalla por este movimiento

En medio de una delicada situación deportiva, el Valencia ha sido noticia esta semana por el inesperado movimiento llevado a cabo por su propietario, el empresario singapurense Peter Lim, que ha vendido el 42% de las acciones del club a Pitchwise Holdings, un grupo de inversores fundamentalmente estadounidenses, si bien la propia entidad che apuntó que la operación "está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias".

En su escrito, el Valencia subrayó que Lim mantiene la mayoría accionarial pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desveló el importe de la transacción, destacó que los nuevos accionistas de la centenaria entidad valencianista han valorado al club en 1.250 millones de euros y apuntó a que aportarán "100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

Braulio Vázquez trabaja pensando en enero y en verano, con un central como prioridad

Ahora bien, esos 100 millones no irán destinados íntegramente a fichajes. En su mayoría se utilizarán en la parcela deportiva, pero no necesariamente en firmar a nuevos refuerzos, debiendo pasar además los controles de LaLiga en este sentido. Así, la esperanza es que desde la patronal de clubes abran la mano y que Braulio Vázquez pueda disponer de mayor músculo financiero del previsto para acudir al mercado de enero.

Aunque son varios los jugadores que el ex director deportivo de Osasuna tiene en el punto de mira, la prioridad en estos momentos es la incorporación de un central. Además, antes de conocerse esta inyección de capital ya venía adelantando trabajo de cara al próximo verano, con la intención de cerrar a varios jugadores que acaban contrato en junio y que podrían llegar por tanto a coste cero, como informó Superdeporte.

Para Javier Tebas, la venta es "muy positiva"

De momento, es una buena noticia es que Javier Tebas, presidente de LaLiga, haya acogido de buen grado el cambio en el mapa accionarial del club de Mestalla. De hecho, calificó la venta como "muy positiva" ya que, según explicó, "esta alianza no solo aporta capital, sino que incorpora socios con una enorme experiencia en gestión deportiva e inversores de primer nivel mundial".

Para el dirigente aragonés, este movimiento "pone en valor a LaLiga como una competición atractiva y sostenible económicamente para la gran inversión internacional a largo plazo”, declaró Tebas.

En palabras del máximo dirigente de LaLiga, "supone un paso decisivo en el relevo liderado por Kiat Lim -hijo Peter Lim, propietario del club -, que continuará como presidente mientras Meriton mantiene la participación mayoritaria y ha conseguido asegurar la financiación del Nou Mestalla y ahora incorpora socios de máximo prestigio internacional", señaló en declaraciones difundidas por LaLiga, alabando así la labor del actual máximo mandatario che.

"Es importante destacar que inversores de este nivel no solo confíen en el Valencia CF, sino que decidan invertir en clubes de LaLiga. Esta operación, en la línea de los últimos movimientos accionariales que estamos viendo, no hace sino acreditar el gran trabajo realizado en el Valencia en los últimos años", concluyó Tebas.

Pendiente de la aprobación del CSD

Cabe recordar, no obstante, que la venta del 42% de las acciones del Valencia a Pitchwise Holdings está pendiente al menos de la aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD). En concreto, este organismo asume que debe dar "autorización previa" ante toda operación en la que una persona física o jurídica pase a ostentar "una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25%".