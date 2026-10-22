El plan de Javier Aguirre con la savia nueva del Valencia: Otorbi, Mayol, Blázquez e Iker Córdoba

El técnico mexicano no quiere que los canteranos pierdan ritmo competitivo por la falta de oportunidades en el primer equipo, por lo que les ha comunicado que bajarán al filial para jugar cuando lo estime oportuno

El nuevo Valencia de Javier Aguirre sigue sin ganar. Después de dos encuentros con el mexicano al frente, el conjunto che ha sumado dos puntos de los seis últimos en juego, tras empatar primero con el Racing de Santander a domicilio (2-2) y la pasada jornada con el Athletic en Mestalla (0-0). Dos resultados insuficientes que le siguen manteniendo en la zona de descenso, penúltimo con 6 puntos, a dos de la salvación.

No es menos cierto que las sensaciones son otras con respecto al pobre arranque de temporada protagonizado con Carlos Corberán, que apenas logró sumar un punto de 15 posibles antes de su fulminante destitución. Pero el técnico azteca sigue realizando probaturas, ensayando por ejemplo con un nuevo sistema (4-1-4-1) de cara al encuentro ante el Villarreal, mientras toma decisiones firmes para darle al equipo el sello que desea.

Así, el 'Vasco' ha diseñado un plan que afecta directamente a los canteranos que vienen trabajando en dinámica del primer equipo, como son David Otorbi, Aaron Mayol, Aimar Blázquez e Iker Córdoba. En estos momentos de máxima responsabilidad por la apurada situación clasificatoria del equipo, el ex seleccionador mexicano considera que la veteranía es un grado y así lo viene demostrando con las escasas oportunidades que viene concediendo a esa savia nueva surgida de la Academia.

Solo Otorbi ha jugado desde la llegada de Aguirre

En concreto, de los cuatro futbolistas citados, solo Otorbi ha tenido minutos con Aguirre. El extremo de origen nigeriano ha participado en sus dos partidos, gozando en ambos casos de algo más de media hora tras salir desde el banquillo. Ni siquiera el hecho de que se estrenase como goleador en Primera división en El Sardinero le sirvió para ganarse un sitio como titular, aunque cada vez que sale demuestra ser uno de los elementos más peligrosos del Valencia.

Por su parte, el mediocentro Aaron Mayol ha desaparecido tras jugar completos los dos encuentros en los que ejerció como técnico el interino Óscar Sánchez, con gol incluido ante la Real Sociedad, mientras que el delantero Aimar Blázquez también se ha quedado sin minutos después de que tuviese la oportunidad de debutar en el tramo final de ese micho choque ante los donostiarras.

Iker Córdoba ni siquiera fue citado ante el Athletic y Aimar Blázquez es el único que ha bajado al Valencia Mestalla

En el caso del central Iker Córdoba, que ha tomado parte en tres encuentros esta temporada tras regresar de su cesión en el Mirandés, ya se quedó sin convocar ante el Athletic. Pero tampoco bajó en su lugar al Valencia Mestalla, algo que solo ha hecho esta temporada Blázquez, que ha jugado dos partidos como titular y ha firmado un gol. Una situación a la que el técnico del primer equipo pretende poner fin.

Así, según informa Marca, Javier Aguirre ha decidido que cuando los canteranos no tengan la posibilidad de jugar con el primer equipo lo hagan con el filial en Segunda RFEF. Así se lo ha comunicado personalmente a todos ellos, pues considera que es lo mejor para no frenar su progresión y que sigan manteniendo el ritmo competitivo para cuando sean necesarios, pues continuarán entrenándose con la primera plantilla con normalidad y seguirán teniendo la oportunidad de jugar con los 'mayores' si el mexicano lo estima conveniente.