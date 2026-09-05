David Otorbi, el último talento del Valencia, elogiado por Carlos Corberán

El delantero de 18 años disputó ante el Deportivo de A Coruña media hora después de debutar ante el Real Betis. El técnico valencianista apunto que sus ganas invitan "a ilusionarse"

El mercado de fichajes del Valencia no ha sido el más brillante de los últimos veranos y aunque el CEO Ron Gourlay trató de explicar la gestión deportiva días atrás, en Mestalla no están nada contentos con las incorporaciones.

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Si existe cierta ilusión con uno de los últimos productos de la cantera del Valencia y no es otro que el delantero David Otorbi, que a sus 18 años ya debutó hace dos temporadas en Liga pero que en este curso apunta a tener más regularidad. Carlos Corberán fue cuestionado este sábado sobre el propio David Otorbi y el técnico valencianista no dudó en elogiar las ganas que le pone en cada oportunidad que tiene el delantero, que ya ha participado ante Real Betis y Deportivo de A Coruña.

David Otorbi, el 'fichaje' que ilusiona en el Valencia

Carlos Coberán reconoció la ilusión que le está poniendo David Otorbi al tiempo que explicó que el pasado curso entró en convocatorias con el primer equipo aunque sin minutos más allá de la Copa del Rey: "La verdad que la ilusión que está desatando David Otorbi en estos primeros partidos es alta. Es un chico que ya hizo la pretemporada el año pasado con nosotros, que estuvo en muchas convocatorias la temporada pasada. Pero es verdad que sin minutos, quitando los minutos que jugó en Copa del Rey contra el Sporting de Gijón, que entró de cambio, no recuerdo otros minutos".

El técnico del Valencia también le abrió las puertas a las ganas de David Otorbi, que siempre son recibidas en Mestalla: "Todavía es joven, pero invita a ilusionarse. Y la energía, la ilusión y la capacidad que tiene hace que lo que el jugador te da y te proyecta, tú también lo sientes. Y cuando un jugador proyecta energía, ilusión y ganas, pues es más que bienvenido y es más que necesario. Porque necesitamos de todos esa ilusión, esas ganas, ese carácter para reivindicarnos y hacer en el campo las cosas de la mejor forma posible. Así que ojalá que David Otorbi siga ayudándonos".

Corberán confirmó también la inclusión en la lista para medirse al Barcelona de varios canteranos además del citado anteriormente David Otorbi: "Mañana completan la convocatoria Iker Córdoba, Aaron Mayol, Jaume Durá. Son jugadores que, aparte de David Otorbi, Aimar Blázquez, son jugadores que están trabajando con el primer equipo. Y jugadores que, cuando uno los ve entrenar, les despierta un nivel de ilusión que es muy importante".

David Otorbi con el Valencia esta temporada

Corberán prefiere lavar los 'trapos sucios' del Valencia en casa

Corberán apostó por resolver los problemas en torno a las necesidades de la plantilla de puertas para dentro y no quiso entrar en detalles sobre las conversaciones con los responsables de la parcela deportiva del Valencia: "Yo las necesidades que percibo en un club las trato siempre de forma privada. Las hago llegar a los responsables del departamento, tanto posiciones como perfiles o nombres, o lo que uno entienda que es la forma de llegar al club a poder reforzarse. A partir de ahí, esas conversaciones quedan de forma privada y mi objetivo y mi compromiso con mi trabajo es el de ayudar al equipo a sacar el máximo rendimiento. Y en eso es como tenemos que estar centrados".

Por último, el preparados del cuadro de Mestalla, dejó claro que tras la finalización del mercado de fichajes, no se va a centrar en lo que no llegó y prefiere tratar de encontrar el mejor rendimiento a lo que tiene en la plantilla: "Yo, la opinión que tengo sobre la plantilla, siempre la he hecho sentir al club, de las necesidades que teníamos, y a partir de ahí el club, con las limitaciones o posibilidades que tiene, confecciona la plantilla y yo me centro en sacar el rendimiento a la plantilla. Lo importante no es lo que podría o debería haber sido, lo importante es el compromiso de los que estamos y somos el Valencia".