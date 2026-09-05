Villareal - Deportivo A Coruña: Alineaciones, horario, y dónde ver en TV el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El Villarreal recibe este sábado al Deportivo de La Coruña en el estreno de La Cerámica esta temporada. Los de Íñigo Pérez buscan su primera victoria del curso ante un conjunto gallego que llega invicto y reforzado tras su buen inicio en su regreso a Primera

Villarreal CF y RC Deportivo de A Coruña se enfrentan hoy sábado 5 de septiembre en el Estadio de la Cerámica en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Los castellonenses buscan su primera victoria de la temporada, mientras que el conjunto gallego quiere mantener su condición de invicto.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez llega al encuentro con necesidad de sumar de tres en tres. Después de tres jornadas, el Villarreal todavía no conoce la victoria y acumula dos empates y una derrota. El último tropiezo llegó frente al Alavés, que se impuso por 1-0. El partido tendrá además un componente especial para los amarillos, ya que será el primer encuentro de la temporada en La Cerámica. El equipo ha disputado sus tres compromisos iniciales lejos de casa y espera aprovechar el regreso a su estadio para cambiar la dinámica.

Enfrente estará un Deportivo que ha arrancado con buenas sensaciones su regreso a la máxima categoría. El cuadro de Antonio Hidalgo suma cinco puntos después de tres jornadas y todavía no ha perdido. Los gallegos vienen, además, de imponerse al Valencia por 3-1 en Riazor. El mercado de fichajes también ha reforzado las expectativas en A Coruña, con las incorporaciones de Marc Casadó y José María Giménez, dos futbolistas que aportan experiencia y calidad a una plantilla que busca asentarse en Primera. Uno de los grandes argumentos ofensivos del Dépor volverá a ser Pierre-Emerick Aubameyang, que se ha convertido en una pieza importante para el equipo en este inicio de campeonato.

Horario y dónde ver en TV el partido

El encuentro se disputará hoy sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica. Será una cita importante para ambos conjuntos: el Villarreal quiere estrenar su casillero de victorias y el Deportivo pretende prolongar su buen comienzo. El partido podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LALIGA.

Alineaciones Probables para el Villareal - Deportivo

Villarreal: Luiz Júnior, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Pape Gueye, Santi Comesaña, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Georges Mikautadze.

Deportivo: Leo Román, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata, Mario Soriano, Luca Amatucci, Marc Casadó, Luismi Cruz, Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang.

Juan Foyth es la principal duda del Villarreal por problemas físicos, mientras que el Deportivo no podrá contar con Adrià Altimira por sanción ni con Noé Carrillo, lesionado.