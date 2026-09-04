Antonio Hidalgo avisa con los últimos fichajes del Deportivo: "Te hace replantear cosas"

El Dépor visita mañana al Villarreal en La Cerámica con un mensaje claro de Antonio Hidalgo: "Somos un equipo recién ascendido" y tocará luchar, sufrir y competir al límite ante un Villarreal "rival Champions" que exigirá el 100%

El Deportivo de A Coruña se mide mañana sábado al Villarreal en La Cerámica. Los de Antonio Hidalgo esperan poder puntuar en la jornada 4 de LaLiga, al igual que ha tenido lugar en los anteriores partidos. De esta manera, el técnico del conjunto gallego ha comparecido en rueda de prensa para comentar cómo llega su equipo al duelo ante los de Iñigo Pérez. Además, el de Granollers ha aprovechado para valorar el mercado de fichajes.

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Antonio Hidalgo recuerda: "Somos un equipo recién ascendido"

Antonio Hidalgo ha ofrecido una valoración del mercado: "Una plantilla larga es algo más complicado en la gestión, sobre todo para el tema de ver cuándo tienes oportunidad de poder jugar. La plantilla ya está cerrada y con la misma sensación que el primer día. Somos un equipo recién ascendido, vamos a tener que luchar, sufrir, competir cada día al límite para poder sumar de tres y conseguir los 42, 43 puntos que te dé la salvación".

Por otro lado, el técnico del Deportivo habló sobre el objetivo para esta temporada: "Nuestro objetivo este año es conseguir esa salvación lo antes posible. Esto va a demostrar cada día en el campo de lo que eres capaz y contra los rivales que te vas a enfrentar, y, a partir de ahí, sabiendo que todo va a ser complicado, pero tenemos que tener esa sensación de poder luchar, competir contra todo el mundo".

Antonio Hidalgo: "Saber la dificultad que tiene la Primera División, mañana contra un rival Champions"

Sobre el nivel de los encuentros, Antonio Hidalgo ha explicado que hay que "saber la dificultad que tiene la Primera División, el partido que tenemos mañana contra un rival de Champions, con un talento brutal, con un equipo que va altísimo a presionarte, que tiene muchísimo valor, que tiene ese uno contra uno por fuera, que tienen diferentes estructuras para poder atacarte y hacerte daño. Tienes que estar muy ajustado".

El técnico del Deportivo le da importancia al partido de La Cerámica: "Para mí todos son grandes tests, todos, desde el primer día. Al final, cuando vas viendo fútbol de Primera División, ves las estructuras del equipo, cómo las van cambiando, cómo van modificando, no de un partido a otro, sino dentro del mismo partido. Eso te hace estar mucho más en alerta, saber la dificultad que tiene y luego hay que competir al 100% siempre".

Antonio Hidalgo valora los fichajes del Deportivo: "Tendremos que darle vueltas"

Por otra parte, Antonio Hidalgo habló sobre el encaje de los nuevos fichajes: "Yo siempre digo que tienes que ir adaptando a lo que te vas encontrando. Cierto es que ahora tendremos que darle vueltas a cómo poder ensamblar todo y darle un orden y un equilibrio, tanto con balón y sin balón. Evidentemente, la llegada de los últimos jugadores también te hace replantear cosas, pero, bueno, estamos en un proceso".

Además, Antonio Hidalgo añadió que "los procesos siempre son a veces algo más largos de poder llevar, pero por el camino tienes que seguir compitiendo. Venimos del otro día de hacer un gran partido, de sumar de tres, pensar mañana en el partido contra el Villarreal, que va a tener una dificultad altísima y, a partir de ahí, ir viendo lo que nos va interesando cada semana".

Antonio Hidalgo confirma las sensaciones con Giménez y Casadó: "Están preparados"

El técnico del Deportivo destacó sus sensaciones con el fichaje de Giménez, que habló tras su firma: "Sí, están preparados para entrar en la convocatoria. José María Giménez viene de estar haciendo una pretemporada, ha participado incluso en Liga. Y Marc Casadó, bueno, es una situación un poco diferente, pero los he visto entrenar bien, están preparados para poder ayudarnos".

Por último, Antonio Hidalgo ha cómentado el encaje con Marc Casadó, otro de los fichajes del Deportivo: "Vamos a ver esas piezas cómo las podemos encajar, dándole mucho valor a la gente que también lleva mucho tiempo con nosotros, que nos ha dado muchísimo y que nos va a empujar muchísimo, y que es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Acaban de llegar y poco a poco iremos viendo las diferentes soluciones".