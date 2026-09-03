Aubameyang dice basta a Gabón: "Me humillaron y mancharon mi imagen"

Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido poner punto y final a su etapa con la selección de Gabón tras el conflicto surgido con el Gobierno después de la última Copa África. El delantero, máximo goleador histórico de Las Panteras, asegura que se sintió "humillado" y con su imagen "manchada"

Pierre-Emerick Aubameyang ha decidido cerrar su etapa con la selección de Gabón. El delantero, a sus 37 años, no volverá a vestir la camiseta de Las Panteras después de una etapa marcada por las diferencias con el Gobierno de su país. Una decisión que llega en un momento especialmente importante para el atacante, que está siendo una de las grandes sensaciones del Deportivo en su regreso a LaLiga.

El futbolista explicó los motivos de su decisión en una entrevista concedida al programa Talent d'Afrique, de Canal+. Y no escondió su malestar por lo ocurrido durante la Copa Africana de Naciones de 2025. “Me humillaron y mancharon mi imagen cuando jugué la Copa Africana de Naciones lesionado. Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo así”, aseguró Aubameyang.

El torneo terminó siendo un punto de inflexión. Gabón perdió sus tres partidos de la fase de grupos y se marchó de la competición sin sumar un solo punto. El fracaso provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades gabonesas, que decidieron tomar medidas contra el equipo y su cuerpo técnico.

Aubameyang, señalado tras el fracaso de Gabón

Después de la eliminación, Gabón destituyó al cuerpo técnico y suspendió temporalmente a la selección nacional. Además, Aubameyang y Bruno Ecuele Manga fueron señalados públicamente como algunos de los responsables del mal rendimiento del conjunto. Una situación que no sentó nada bien al delantero. Aubameyang ya había mostrado su desacuerdo con la postura adoptada por las autoridades y defendió que los problemas de la selección eran mucho más profundos. "Creo que los problemas de la selección van mucho más allá del papel insignificante que desempeño", afirmó entonces.

El propio presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema, llegó a asegurar que el rendimiento del equipo afectaba incluso a la identidad nacional. Unas palabras que elevaron todavía más la tensión alrededor de una selección que atraviesa desde hace tiempo diferentes problemas deportivos e institucionales.

El máximo goleador de la historia de Las Panteras

Con su decisión, Gabón pierde a su principal referente ofensivo de las últimas dos décadas. Aubameyang es el máximo goleador histórico de la selección, con 40 tantos en 83 partidos.

Su trayectoria internacional comenzó en 2009 y durante años fue la gran estrella del combinado africano. Aubameyang, además, no podrá disputar el Mundial de 2026 con Gabón, que no consiguió clasificarse para la cita. El siguiente gran objetivo de Las Panteras será la Copa Africana de Naciones de 2027, que se celebrará en Kenia, Tanzania y Uganda entre el 19 de junio y el 17 de julio.

Una decisión que llega en su mejor momento

El adiós internacional coincide con un momento completamente diferente en la carrera de Aubameyang a nivel de clubes. El delantero ha comenzado su aventura en el Deportivo a un nivel espectacular y se ha convertido rápidamente en uno de los nombres propios. Su llegada ha sido especialmente llamativa después de las dudas que podía generar su edad. Aubameyang ha demostrado que todavía conserva su capacidad para marcar diferencias en el área y se ha ganado rápidamente el cariño de la afición deportivista.