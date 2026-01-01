El gobierno de Gabón fulmina a Aubameyang tras el fracaso en la Copa África

La eliminación de Gabón en la Copa África ante Costa de Marfil desata una crisis institucional y la suspensión de Aubameyang y Ecuele Manga

La selección de Gabón sufrió un duro revés al perder ante Costa de Marfil (2-3) en la Copa África, lo que marcó su eliminación temprana del torneo. La derrota no solo afectó el rendimiento deportivo, sino que desató una crisis institucional en todo el país, con medidas drásticas tomadas por el gobierno y la federación de fútbol nacional.

El adiós de los referentes y del cuerpo técnico

Tras la eliminación, las autoridades gabonesas decidieron actuar con contundencia. En un comunicado oficial, se anunció la disolución del cuerpo técnico de la selección y la suspensión de sus dos máximos referentes, Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga, hasta nuevo aviso. Según la prensa local, esta decisión se tomó para poner fin a lo que califican como un ciclo fallido y dar inicio a un proceso de reconstrucción integral del equipo.

“El gobierno ha decidido disolver al personal técnico y suspender a los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang hasta nueva orden”, indicó el comunicado leído por el ministro interino de deportes y citado por medios locales. La medida llega tras una reunión del consejo de ministros, donde se evaluó el fracaso del equipo.

Un golpe a la identidad nacional

El presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, describió la situación como un golpe a la identidad nacional. “El equipo nacional refleja problemas estructurales persistentes: falta de método y dispersión de recursos”, explicó, evidenciando que el fracaso deportivo tiene raíces más profundas que los resultados en la cancha.

La eliminación se produce luego de que Gabón quedara última en su “grupo de la muerte”, con tres derrotas en tres partidos, incluyendo la remontada de Costa de Marfil, que dio la vuelta al marcador tras ir perdiendo por 2-0. Este fracaso se suma a la decepción de no clasificar al Mundial de 2026, donde también quedaron fuera tras los play-offs africanos.

Incidentes y tensiones dentro del equipo

El enfrentamiento en el campo no estuvo exento de polémicas. Durante el partido contra Mozambique, Aubameyang reprochó la actitud de algunos compañeros, mientras que en el duelo contra Costa de Marfil se le vio frustrado al pedir más precisión en los centros del equipo. El exjugador de Arsenal y Barcelona regresó luego a Marsella para tratar unas molestias en el muslo izquierdo que le impidieron jugar completamente.

La respuesta de Aubameyang

Ante las críticas en redes sociales, Aubameyang se manifestó públicamente en X, defendiendo que los problemas del equipo van más allá de su persona: “Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que la pequeña persona que soy”, respondió a un usuario que cuestionó su papel en la eliminación.

Hacia la reconstrucción

Con la vista puesta en la Copa África 2027, el gobierno y la federación buscan iniciar una reestructuración completa del equipo, desde la planificación táctica hasta la gestión de recursos, con el objetivo de que Gabón vuelva a competir al más alto nivel y recupere la confianza de su afición.