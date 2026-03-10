Atlético de Madrid 5-2 Tottenham: El Tottenham se resbala en el Metropolitano y entrega la eliminatoria al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid golea a un Tottenham al que le salió todo mal y que se marcha a Londres en una situación límite

El Atlético de Madrid goleó 5-2 a un Tottenham tocado y hundido. Los resbalones, los errores groseros y la intensidad rojiblanca pasaron por encima del cuadro londinense que dejó una imagen pésima sobre el césped del Metropolitano. El Atlético de Madrid, por su parte, hizo los deberes y se marchará a Londres a pasearse, aunque sin confiarse, pensando en los cuartos de final.

El Tottenham entrega la eliminatoria en la primera parte

La primera parte comenzó de la mejor forma para el Atlético de Madrid que, en 15 minutos, se plantó con un 3-0 a favor en el marcador. Más que por mérito del cuadro rojiblanco, fue por demérito de los ingleses que salieron a jugar al Metropolitano con zapatos de futbol sala, o eso parecía. Dos resbalones, primero de Kinsky y luego de Van de Ven, pusieron al Atlético de Madrid por delante en el luminoso. Llorente fue el primero en golpear y más tarde Griezmann aprovechó, en el minuto 14, el resbalón del central. Con todo en contra, la mala suerte del Tottenham no iba a terminar ahí ya que, tras sacar de centro, el portero del cuadro londinense volvió a regalar un gol en la salida de balón, dejándole el tanto en bandeja de plata a Julián Álvarez. Tras esto y siendo el minuto 16 de partido, el portero fue sustituido por Vicario en su debut en la Champions League con 22 años. El italiano mejoró el rendimiento bajo los palos, pero no pudo evitar el gol de Le Normand que hacía el 4-0 y dejaba la eliminatoria sellada. El Tottenham aprovechó un despiste de la defensa rojiblanca para hacer el 4-1.

El Atlético de Madrid encarrila el pase a cuartos de final

La segunda parte estuvo más calmada tras los 5 goles de la primera. El Tottenham movió el once en busca de estabilidad y de un segundo gol que lo metiese en el partido. Richarslison lo intentó de cabeza desde el punto de penalti, pero Oblak paró y a la contra, con una carrera digna de los 100 metros lisos, Julián Álvarez hace el quinto gol. Los cambios mejoraron al Tottenham, porque hacerlo peor era imposible. Oblak animó la eliminatoria regalándole un gol a Solanke que recortó distancia en el minuto 75. El Tottenham intentó maquillar aún más el abultado resultado, pero sin éxito. El Atlético de Madrid se planta, de esta forma, con una ventaja de tres goles en Londres.

Ficha técnica:

5 - Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente (Sorloth, m. 69), Cardoso, Lookman (Pablo Barrios, m. 69); Griezmann (Koke, m. 81) y Julián Alvarez (Nico González, m. 73).

2 – Tottenham; Kinsky (Vicario, m. 17); Pedro Porro, ‘Cuti’ Romero, Danso, Van de Ven, Spence (Xavi Simons, m. 83); Gray, Pape Sarr; Tel (Gallagher, m. 46), Kolo Muani (Solanke, m. 46) y Richarlison (Joao Palhinha, m. 68).

Goles: 1-0, m. 6: Llorente. 2-0, m. 14: Griezmann. 3-0, m. 15: Julián Alvarez. 4-0, m. 22: Le Normand. 4-1, m. 26: Pedro Porro. 5-1, m. 55: Julián Alvarez. 5-2, m. 76: Solanke.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Spence (m. 4), Richarlison (m. 60), Gray (m. 62), Danso (m.80) y ‘Cuti’ Romero (m. 85).

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 64.168 espectadores