Más pólvora para la delantera del Atlético de Madrid: Griezmann 'se queda' y Julián Álvarez remonta el vuelo

Los delanteros del Atlético de Madrid se pusieron las botas ante el Tottenham y dieron más de una alegría a una grada que terminó valorando el esfuerzo de Griezmann y Julián Álvarez

El Atlético de Madrid hizo los deberes en el Metropolitano y confirmó su buen estado de forma, especialmente de cara a puerta, con una goleada antológica ante el Tottenham para dejar la eliminatoria encarrilada. El partido fue mucho más que una victoria para los rojiblancos que recuperaron la mejor versión de Julián Álvarez y confirmaron el compromiso de Griezmann que, como diría Piqué, 'se queda' en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez recupera el olfato goleador en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez advirtió, tras la victoria por 5-2 contra el Tottenham en el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League, que “todavía quedan 90 minutos” en Londres y “no será fácil”, porque el conjunto inglés tiene “buen equipo”. “Muy felices por el triunfo, con tres goles de ventaja, quedan todavía 90 minutos todavía en su cancha, no será fácil, ellos tienen buen equipo, se hizo hoy un buen partido, pero a trabajar”, advirtió en declaraciones a ‘Movistar’ al término del partido. “Sabemos cómo es esta competición. Al final, todos los partidos son muy difíciles, todos los detalles cuentan, vamos a ir a ganar el partido, sabiendo que tenemos esa ventaja y a sacar el partido adelante, que queremos estar en cuartos”, abundó.

El Atlético de Madrid anotó cuatro goles en los primeros 22 minutos. “Es verdad que en otros partidos hemos hecho muchos goles así, como nos tocó con el Barcelona, con cuatro goles. En el primer tiempo tuvieron errores y nosotros supimos aprovecharlos. Estuvimos ahí presionando y también generamos eso. Supimos aprovechar esos momentos”, dijo. “Son tres goles de ventaja y nos sirven de mucho”, continuó el atacante argentino, que anotó dos de los cinco tantos. Uno fue el 5-1. “Fue un contragolpe, Antoine (Griezmann) me la bajó perfecta, con toda su calidad y empecé a ir para el marco. Estaba esperando a ‘Mola’ (Ademola Lookman) si venía por el otro lado, el defensor me dejó espacio, seguí y fue una buena definición”, repasó.

Griezmann 'se queda' en el Atlético de Madrid

Griezmann también habló tras el encuentro y destacó el partido del Atlético de Madrid. "Bien, aprovechamos algún error suyo técnico o del campo que resbala mucho y nosotros estamos acostumbrados. Grandísimo partido, una pena esos dos goles. Hay que mejorar lo que hicimos en Barcelona para no repetir", asegura el delantero galo que subraya que se quedará en el Atleti, de momento, hasta final de temporada, tal y como advirtió Mateu Alemany. "Estoy muy bien aquí. Disfruto mucho. Lo que hago en el campo habla por mí. La idea es llegar hasta el final. La final de la Copa del Rey es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande", sentencia.