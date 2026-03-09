Pablo Alfaro, sobre la compra del Sevilla: "Sergio Ramos vendrá respaldado, que es muy necesario"

El excentral, que recuerda que llegó a Nervión en otro momento difícil, se sincera en ESTADIO sobre la situación del Sevilla y se pronuncia sobre la intención del camero de liderar un nuevo proyecto en el Sánchez-Pizjuán

La presencia en la grada de Nervión en el Sevilla-Rayo de Martin Ink, CEO de la empresa Five Eleven Capital y socio de Sergio Ramos para la compra del Sevilla, ha desatado las informaciones sobre la situación del proceso, pues el propio empresario argentino se mostró optimista y aseguró que "todo va bien".

Una situación que mantiene en vilo a la afición nervionense y de la que permanecen pendientes figuras ilustres de la historia del club, que, como un sevillista más, desean que la situación del club mejore en todos los sentidos.

Entre ellos se encuentra un mito sevillista como Pablo Alfaro, que participó como capitán nervionense de la transición hacia los éxitos a principios de siglo y está convencido de que el Sevilla volverá a donde se merece.

Pablo Alfaro, sincero con la situación actual del Sevilla

"Cuando llegué al Sevilla también estaba en una situación difícil, pero poquito a poquito se fueron poniendo los cimientos para que luego fuese lo que ha sido el Sevilla hasta hace muy poco, un club respetado y admirado en España y en Europa", señaló en ESTADIO Deportivo Alfaro, que reconoce es duro verlo en otras guerras a día de hoy.

"Duele, claro que duele, verlo sufriendo tanto, y lógicamente todos deseamos y aspiramos a que la situación, que no es sencilla, se revierta y podamos volver a disfrutar mucho más", indicó el central, convencido de que hay luz al final del túnel. "Tiene que haber luz. Son ciclos. Ahora toca unirse, remangarse y poder sacarlo de ahí entre todos. Son muchos años de historia y lo que nos queda", apuntó Pablo Alfaro, al que le llama la atención la iniciativa de Sergio Ramos, con el que compartió vestuario en el Sevilla antes de marcharse al Real Madrid, de comprar el Sevilla.

Alfaro analiza el paso al frente de Sergio Ramos

En este sentido, se refirió a la posibilidad de que el camero lidere un nuevo proyecto respaldado por un potente grupo inversor. "Suena muy novedoso, la verdad. Imagino que si Sergio está dispuesto a dar ese paso es porque lógicamente estará muy bien asesorado y vendrá con músculo financiero detrás, porque es muy necesario", señaló Alfaro, que profundizó en el proceso.

"Ahora están en esa super auditoría para ver cómo está la situación, y luego ya, supongo, que ellos tendrán que decidir, tanto los que quieren comprar los que quieren vender. Mientras tanto, los demás deseamos lo mejor para el club, claro que sí", puntualizó Alfaro, que espera de corazón que el Sevilla salga airoso de esta profundo bache.