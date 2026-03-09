Un Sevilla de pasos cortos: Almeyda marca un récord de imbatibilidad inédito en tres temporadas

El Sevilla visitará al Barcelona en medio de su mejor racha de resultados en los últimos tres cursos y, aunque con muchos empates, se mantiene a seis puntos de la zona de descenso a falta de 33 por disputar en LaLiga 20025/2026

Se va acercando ya la primavera y, como suele ser tradición, comienzan a florecer incipientes brotes de esperanza en el Sevilla FC. Es la época del año en la que más grande se ha hecho el club en su historia reciente. Salvando las distancias con otros 9 de marzo, porque tal día como hoy de hace justo 20 años se enfrentaba al LOSC de Lille en los octavos de final de su primera Copa de la UEFA y hace tres años se medía al Fenerbahçe SK en el camino hacia la séptima Europa League.

A otro nivel, mucho más acorde con esta nueva realidad de los últimos años, al Sevilla FC le toca celebrar este 9 de marzo de 2026 que el equipo dirigido por Matías Almeyda (y por Javi Martínez, en su ausencia por sanción) ha conseguido firmar una dinámica de cinco jornadas seguidas sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports, la mejor racha de resultados en las últimas tres temporadas.

De momento, los pasitos del equipo nervionense son muy cortos, pero puntito a puntito se mantiene con seis puntos sobre los puestos de descenso a falta de 11 jornadas para el final de la temporada y llegará con renovada confianza al complicado duelo del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou, donde no gana desde 2002. Desde entonces, tres empates y 19 derrotas; las cuatro últimas de manera consecutiva.

El Sevilla FC enlaza cinco jornadas sin perder en LaLiga por primera vez desde la 23/24

Con aquel 4-1 en octubre en el duelo ante el Sánchez-Pizjuán como prueba, el equipo culé ya se topó con la mejor versión del Sevilla FC de Almeyda. Al Camp Nou, el equipo acudirá con una racha de cinco jornadas sin conocer la derrota que no se veían por Nervión desde el excepcional tramo final de la 2023/2024 con el que Quique Sánchez Flores logró enderezar un camino repleto de coqueteos con la zona de descenso.

El Sevilla FC está invicto en las últimas cinco citas, con una victoria por 0-1 en Getafe, en el único partido que ha estropeado el pleno azulón -12 de puntos de 15 suman los de Bordalás-, con cuatro empates: tres veces seguidas se ha reflejado el 1-1 en el marcador del Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano, el Girona FC y el Deportivo Alavés; mientras que en la visita al Real Betis la igualada fue por 2-2. Sólo ha perdido en uno de los últimos ocho partidos ligueros: el 4-1 contra el RCD Mallorca del pasado 2 de febrero.

Para encontrar cinco jornadas de LaLiga sin derrotas del Sevilla FC hay que remontarse hasta los meses de marzo y mayo de 2024. Entonces, Quique dirigía a una plantilla que arrancó con José Luis Mendilibar y fue heredada con estrépito por Diego Alonso. La reacción llegó con el madrileño, quien encadenó una racha de cinco encuentros imbatido con victorias ante Getafe CF (0-1), UD Las Palmas (0-2) y RCD Mallorca (2-1), seguidas de una igualada en El Gran Derbi en el Benito Villamarín (1-1) y de un nuevo triunfo contra el Granada CF (3-0). Todo hay que decirlo, a partir de ahí y ya salvados, los blanquirrojos perdieron los cuatro últimos choques de esa 23/24.