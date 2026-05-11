Monchi justifica su fichaje por el Espanyol... ¿Con un recado al Sevilla?: "Voy al lugar donde me han mostrado su cariño"

El isleño ha recalcado que su llegada al club perico no implica que desatienda sus funciones como presidente del CD San Fernando 1940. Además, afirma que se ha decantado por la oferta de la entidad catalana al demostrarle "cariño desde el minuto uno", lo que se puede interpretar como un mensaje al conjunto de Nervión

La 'bomba' ha saltado este lunes al confirmarse el fichaje de Monchi como nuevo director general deportivo del Espanyol. En realidad, hace días que se informó de que el isleño le había dado el 'si' al club catalán, después de que una imagen suya en el último encuentro en el RCDE Stadium ante el Real Madrid hiciera saltar la noticia. Pero, en cualquier caso, no deja de ser una sorpresa que haya decidido iniciar esta nueva aventura en el fútbol español, sin estar garantizada siquiera la permanencia del equipo blanquiazul en Primera división.

Ya dejó claro en ESTADIO Deportivo que no abandonaría al San Fernando

En un primer momento se había apuntado que la llegada del ex del Sevilla FC al conjunto perico estaría ligada a la continuidad del mismo en la máxima categoría, pero no ha sido así. Además, como dejó claro en la entrevista concedida el pasado mes de marzo a ESTADIO Deportivo, cualquier nueva andadura en el fútbol profesional debía ser compatible con su cargo como presidente del CD San Fernando 1940.

Por entonces, Monchi no cerró la puerta del todo a un tercer regreso a Nervión, aunque veía muy pocas posibilidades de que se diese. "¿Volver al Sevilla? No sé, no creo, pero no lo sé al 100%, ya que no sé lo que va a pasar dentro de cinco años o seis años, no soy capaz de dibujar ese escenario. En cualquier situación que me pueda plantear de futuro, ya sea el Sevilla u otro equipo, tiene que estar el San Fernando", destacó.

Ahora muchos se preguntan qué pasará y el nuevo director general deportivo del Espanyol no ha tardado en salir a la palestra para justificar su decisión ante la afición del conjunto gaditano, asegurando que no lo dejará de lado. "Después de 10 meses donde he vivido junto a vosotros momentos que jamás olvidaré, y que estoy convencido de que repetiremos en el futuro, el fútbol profesional ha llamado a mi puerta de nuevo. Ha sido una decisión muy meditada durante las últimas semanas y estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes", ha destacado en una carta publicada en sus redes sociales.

¿El "cariño" que no ha encontrado en el Sevilla FC?

Además, Monchi, quizás con segundas, y en lo que puede ser interpretado como una 'pulla' al Sevilla FC, ha explicado las razones por las que ha aceptado la oferta blanquiazul, dejando claro que no ha encontrado la misma confianza en otro lado. Ni la ha tenido, obviamente, por parte de los actuales dirigentes nervionenses, con Del Nido Carrasco a la cabeza, ni puede que por parte de Sergio Ramos, cabeza visible del grupo inversor (Five Eleven Capital) que pretende adquirir el club de Eduardo Dato, aunque tanto el camero como su hermano y agente René están embarcados junto a él en el proyecto del San Fernando.

"Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de Presidente del CDSF 1940", ha recalcado el isleño, que en todo momento ha tenido claro que su papel debía estar más allá del día a día para poder desempeñar los dos cargos, algo que podría hacer en el Espanyol al mamtener por debajo suya toda la actual estructura depotiva, incluido el hasta ahora director deportivo Fran Garagarza.

"Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona"

"Estoy seguro que el futuro que hoy empieza exigirá de mí un mayor esfuerzo y una mayor dedicación para intentar estar a la altura de las exigencias, pero voy con toda la ilusión posible porque, cuando a uno le demuestran cariño, tiene que darlo todo para responder a esa confianza. Que nadie dude de mi vinculación con el CDSF. Confío plenamente en el grupo de trabajo, en los empleados y sobre todo en vosotros azulinos, en la familia que somos los isleños para seguir creciendo a diario. Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona, y presumiendo de mi Club Deportivo. Ahora y siempre, con La Isla por bandera”, sentenció.

Las reacciones de los aficionados sevillistas

Dicha carta ha sido muy comentada en su perfil de Instagram, tanto por aficionados del San Fernando y el Espanyol como, sobre todo, por sevillistas que lamentan que no haya regresado al Sánchez-Pizjuán, de donde ya se marchó dos veces para recalar en la Roma y el Aston Villa. Unos afirman que seguirán esperándole "con los brazos abiertos" y otros le reprochan su decisión de convertirse en 'rival' de su ex equipo, pues en su momento, cuando saliño por primera vez en 2017, fue tajante al respecto: "No voy a trabajar nunca en España en ningún sitio que no sea el Sevilla".