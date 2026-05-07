Monchi se aleja del Sevilla de Sergio Ramos con su luz verde al proyecto del Espanyol

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que existe interés y que las conversaciones están avanzadas para que Monchi recale en el Espanyol de Alan Pace, lo que elimina las opciones de su regreso a Nervión con Sergio Ramos

Las posibilidades de que Monchi forme parte del proyecto de Sergio Ramos se evaporan casi definitivamente por las últimas informaciones que aseguran que el de San Fernando habría respondido afirmativamente al nuevo proyecto que le han puesto sobre la mesa.

Así, recientemente se filtró que el Espanyol está muy interesado en hacerse con sus servicios y que se erigía en el principal candidato para sustituir a Fran Garagarza, y ahora se afirma que el isleño ha dado luz verde para integrar el próximo proyecto encabezado por Alan Pace, dueño y presidente blanquiazul.

Los contactos están avanzados, pero no está cerrado

De esta manera, Mundo Deportivo asegura que el exdirector deportivo del Sevilla ve con buenos esta opción para continuar su carrera, seducido por la propuesta que le ha puesto sobre la mesa el propietario estadounidense.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar por fuentes directas tanto el interés perico como los contactos avanzados para que se consume la llegada.

No obstante, aseguran a esta redacción que todavía no hay nada cerrado, entre otras cosas porque aún hay flecos sin resolver. Y es que esta vía se caería en el caso de que el Espanyol, próximo rival del Sevilla, descendiera a Segunda.

A día de hoy, los blanquiazules, tras no sumar ninguna victoria en lo que va de nuevo año, solo disponen de una renta de tres puntos sobre el descenso y podrían meterse en un verdadero lío si pierden en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La clave: el cargo que le ofrecen es compatible con el San Fernando

En las conversaciones mantenidas entre las partes, ha resultado fundamental que su cargo en el Espanyol cumple con un requisito indispensable para Monchi, poder compatibilizarlo sus funciones como presidente del San Fernando. Los dirigentes pericos, consciente de esta circunstancia, le han ofrecido un puesto acorde a sus necesidades para convencerle definitivamente.

En una entrevista reciente, Monchi insistió en este factor a la hora de elegir un nuevo destino. "A día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene por qué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando", apuntó el gaditano, que afirmó que no había recibido ninguna propuesta sevillista, pero que si lo llamara Ramos lo escucharía.

Adiós a su posible vuelta al Sevilla de la mano de Sergio Ramos

"A día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla; si Sergio Ramos me llama, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy", apuntó Monchi, que aleja la vía de formar tándem con el camero en el caso de que finalmente se concretara la compra del club, ya que está dispuesto a iniciar una nueva aventura en el Espanyol.