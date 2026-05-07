Juan Andreu: "El Sevilla está jugando 'finales' a las que no está acostumbrado"

El exinternacional español con 'Los Hispanos', ahora gerente y director deportivo del Proin Sevilla, visita ESTADIO Deportivo y no puede evitar hablar de la situación actual que atraviesa el Sevilla FC, club del que es reconocido seguidor

Para Juan Andreu Candau son dos los deportes que marcan su vida. El balonmano y el fútbol, o más bien el balonmano y el Sevilla FC. El exjugador del Granollers o el Ademar de León, entre otros muchos clubes, así como exinternacional con la selección española en más de medio centenar de partidos, es un reconocido seguidor del Sevilla. Tanto es así que es miembro de la plataforma "Patrimonio Sevillista", una asociación que se formó por "sevillistas de base independientes" y con la idea de "defender, preservar y divulgar este legado".

En su entrevista con ESTADIO Deportivo para valorar el ascenso del Cajasol Sevilla BM Proin a la liga Asobal también habló sobre su otro equipo, el Sevilla FC. De hecho, reconoció antes de charlar que llegaba a los estudios de ED con la garganta tocada, ya que estuvo el lunes apoyando al equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la 'final' ante la Real Sociedad, dejándose la garganta como un sevillista más.

"Fue un día bastante bonito, pero con mucha presión y mucha tensión. Y, bueno, la verdad que si conseguimos replicar el escenario de ayer (lunes) con la afición tan unida, yo creo que el partido del Espanyol es clave", reconocía Juan Andreu sobre la victoria por 1-0 ante la Real.

"Este sábado, si ganamos al Espanyol, los metemos a ellos en un problema gordo. Y creo que es el primer paso y paso fundamental para la salvación. Lo que pasa es que ya son muchas temporadas ahí abajo", añadía.

Juan Andreu ha celebrado con ahínco muchos de los títulos del Sevilla, viajando a algunas de las finales que el club de Nervión ha disputado. Alguna celebración incluso le costó una multa cuando jugaba al balonmano, como cuando el Sevilla ganó 0-2 en Old Trafford en la Champions y tuvo que pagar la multa interna del PAUC Aix en Provence por ir a entrenar con una camiseta que no era la del equipo, sino que se puso la equipación oficial del cuadro hispalense. Por eso ahora, cuando le hablan de 'finales' por partidos en los que el equipo se juega el descenso, considera que se ha dado muchos pasos atrás.

"El sevillista está acostumbrado a otras cosas. No sé con quién lo hablaba el otro día. 'Bueno, es una final'. Digo, joder, es una final de la que no estamos acostumbrados. Hace tres años estaba en Budapest animando al Sevilla a conseguir la séptima. Y ahora estamos en esta situación muy diferente, muy complicada. Pero bueno, vamos a salvarnos este año y que a final de temporada pasen los escenarios que tienen que darse, porque la situación empieza a ser un poquito ya insostenible", concluye.