Juan Andreu, director deportivo del Sevilla BM Proin, tras el ascenso a ASOBAL: "Me gustaría tener un proyecto sevillano y andaluz en la élite"

El gerente y director deportivo del club sevillano visita ESTADIO Deportivo para analizar el ascenso del equipo, el primero que llega a la liga Asobal en la capital hispalense, y hablar de cómo se viene la próxima temporada en la élite del balonmano nacional

El Cajasol Sevilla BM Proin se proclamó el sábado 2 de mayo campeón de la División de Honor Plata, a falta de una jornada, logrando así un ascenso histórico a la Liga ASOBAL, la máxima categoría del balonmano nacional, al ganar 29-21 al BM Alcobendas, colista y ya descendido, en medio de un ambiente festivo y de alegría desbordada en el Pabellón de Amate.

El conjunto sevillano, que hace tan solo seis temporadas jugaba en Segunda Nacional (2019-20) (la cuarta categoría), no falló ante un pabellón a reventar, que batió el récord de asistencia (2.127 espectadores), y que fue testigo de cómo un equipo hispalense hacía historia al ser el primero en llegar a la élite.

Gran parte de culpa del ascenso la tiene Juan Andreu, gerente y director deportivo del club, expivote internacional con 'Los Hispanos', que dejó el balonmano en Sevilla y decidió quedarse. Ahora, tras el éxito del ascenso, acude a ESTADIO Deportivo para echar la vista atrás y poner en contexto este logro, así como pensar en el futuro y cómo se asentará el equipo en la liga Asobal.

- Lo primero, enhorabuena. Ascenso muy merecido y para el que se ha dado todo de cara

Muchas gracias. Es verdad que cuando llegas a la penúltima jornada, jugando contra el colista, jugándonos el ascenso, todo se pone tan de cara que hay un momento que durante la semana te entran un poco de dudas. Dices: "¿Es demasiado bonito, fácil o sencillo?", pero no quita que el trabajo anterior durante las 28 jornadas anteriores fue increíble; los jugadores han estado en un nivel altísimo y creo que somos claros merecedores del campeonato de División de Honor Plata.

- 23 victorias, un empate y cinco derrotas. Los números hablan por sí solos

Es un trabajo largo y, aparte, las derrotas han estado muy concentradas. Fueron las primeras dos salidas del equipo en septiembre, contra Sagunto y Burgos, y después fueron en febrero, que fue el pequeño bache que tuvo el equipo, cosa que es muy normal. Pero, quitando el resto, fueron muchas jornadas de victorias consecutivas. Llegamos a enlazar 12 o 13 victorias consecutivas y el equipo, incluso cuando llegaron las dudas en febrero, creo que ha estado muy serio y ha conseguido el objetivo cuando tenía que hacerlo.

- ¿El ascenso directo era el objetivo a principio de temporada o el objetivo era algo más bajo?

Creo que no bajo, pero a lo mejor sí realista. Si la idea del club era clara, era estar en el play-off de ascenso, que era estar en el top-5. Cuando empezamos la liga y perdimos en Sagunto, que ha quedado segundo, y perdimos en la jornada 3 en Burgos, que ha quedado tercero, empezamos con un poquito las dudas. El equipo tenía el nivel para estar en el top 5. Creo que nos rehicimos muy bien. Y en el momento que cogimos el primer puesto, que si no recuerdo mal fue en la jornada 13 o 14, no lo hemos soltado. El equipo lo tuvo muy claro. Hemos llegado hasta aquí con una serie de resultados favorables, que los otros equipos pierdan puntos, pero teníamos muy claro que si cogíamos el primer puesto, no lo soltábamos y así ha sido.

- Este proyecto no es cosa de este año y tiene a 'los juanes' como cabezas visibles. Tú y Juan Ramón Jordán, el presidente. Lleváis varios ascensos. ¿Entiendo que esto no es el remate del proyecto, sino que el proyecto empieza ahora?

No sé a quién le vi el otro día en redes sociales que puso "trabajo cumplido" y es todo lo contrario. Lo que hemos hecho hasta ahora era pensando en lo que viene a partir del 1 de julio, que creo que va a ser una etapa increíble del club, con mucho trabajo. Sabemos que vienen muchos problemas nuevos que no conocemos, muchos momentos complicados, pero tenemos unas ganas increíbles y creo que estamos preparados.

- Para Sevilla es una gran noticia, por primera vez un equipo de balonmano en la élite española, pero para la liga Asobal que Sevilla esté en la máxima categoría también le da enjundia

Nosotros siempre decimos que, aparte de vender el proyecto, vendemos la ciudad. Es muy fácil para nosotros competir contra ciertos equipos o contra ciertos proyectos, porque somos sevillanos, pero ¿a quién no le gusta vivir en Sevilla? Es una ciudad muy bonita; competimos siempre ofreciendo un poco menos de dinero, pero los jugadores lo tienen muy claro.

Vivir en Sevilla no es lo mismo que vivir en ciudades más pequeñas o del norte de España, donde el tiempo y el clima no acompañan. Sobre la liga Asobal, sí, ya hemos recibido comentarios y llamadas que, por supuesto, a la liga Asobal le interesa abrir un mercado grande como es Sevilla para darle un poco más de empaque a la liga.

- ¿Habéis notado el respaldo de las instituciones durante la temporada?

Sí, la verdad es que primero el Ayuntamiento de Sevilla, desde que nos empezamos a reunir con ellos en agosto y sobre todo a partir de diciembre-enero, hemos encontrado un apoyo muy importante y tenemos que darle las gracias, tanto al Ayuntamiento como a IMD. La Junta de Andalucía; estamos ahora también en contacto con ellos para, de cara a Asobal, crear nuevos acuerdos. Y no tenemos más que palabras de agradecimiento porque estos deportes, que no son el fútbol, necesitan aún más de este dinero público y nos están ayudando, así que estamos encantados con ellos.

- ¿Vais a seguir jugando en Amate la temporada que viene?

Fue una locura lo del otro día. Superó nuestras expectativas. Esperábamos unas 1.500 o 1.700 personas, que hubiera sido increíble, y cuando nos dijeron al día siguiente el número de espectadores, todo logró un poco de sentido, lo que habíamos hecho toda la temporada. Y sí, seguimos en Amate, estamos encantados de Amate. El ayuntamiento nos ha puesto muchas facilidades. El IMD igual. Los trabajadores de Amate y el director de Amate se han volcado con nosotros, así que estamos encantados. Y aparte, bueno, Amate tiene una peculiaridad que nos gusta mucho, que es que el barrio de Amate, el barrio del Cerro Amate, es un barrio histórico de balonmano. Y hemos notado que la gente ha retomado lo que era el antiguo Rochelambert hace 20 años y nos acompaña gente que sabe de balonmano. Y eso también es un plus.

- ¿Cuál es el objetivo de abonados para la próxima temporada en Asobal?

Antes de este último partido, en nuestra cabeza rondaba el intentar llegar a los 1.000. A lo mejor, viendo el contexto de Sevilla, parece poco, pero para el balonmano es una cifra bastante alta. No sé si después de los 2.127 que pusimos el otro día podríamos intentar buscar una cifra un poquito más alta, pero la verdad es que 1.000 socios sería una cantidad perfecta para nosotros en Asobal.

La confección de la plantilla y los fichajes para Asobal

- A la hora de confeccionar el nuevo equipo, ¿lo primero es quedaros con el núcleo de esta temporada?

Cuando en diciembre cogimos el primer puesto ya empezamos a plantearnos el futuro próximo y, con mi experiencia en el balonmano, comenté que siempre nos dábamos cuenta de que el equipo que sube, cuando te plantas en mayo, es muy complicado acceder a diferentes jugadores. Entonces nos pusimos, hablando con el presidente, porque era importante tener un respaldo económico, y el presidente, desde el primer momento, presidente y máximo patrocinador del club, dijo que nos planteamos un futuro en Asobal. Con todos los jugadores con los que hemos hablado les vendíamos el proyecto en Asobal, pero sabiendo que podíamos no estar en Asobal. También tenemos que agradecer mucho a los jugadores que han apostado por nosotros en febrero o marzo, por venir a nuestro club.

No te quiero engañar, un mensajito después de alguna derrota: "Estamos con vosotros. Apretar". El otro día fue la eclosión, los fichajes que hemos tenido dando la enhorabuena al equipo. Al final, tenemos, creo, la plantilla resuelta en un 95% y el bloque, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, se mantiene, que es lo importante.

- ¿Nos puedes adelantar algo de los fichajes, de los nombres nuevos?

Como todavía no ha acabado la temporada, vamos a esperar un poquito. Vamos a darle el respeto que merece todavía a la plantilla, que se despidan como Dios manda. Hay nombres ilusionantes, la verdad.

- ¿Algún sevillano vuelve a casa?

Hay un sevillano que vuelve. A lo mejor no es el nombre que tienes en la cabeza, pero por supuesto que nuestra idea siempre, y la mía en particular, es atraer a los sevillanos que están jugando fuera. Me gustaría tener un proyecto sevillano y andaluz en la élite, porque hay muchos jugadores de nivel jugando en la máxima categoría. Y porque creo que, al final, cuando sientes el proyecto tuyo, para un sevillano, para un andaluz, un español, por supuesto, cambia un poquito la cosa. Lo sientes tuyo, tienes más apego, y creo que das un poquito más de lo que podría dar a una persona un poquito más ajena al proyecto.