El Movistar Team, lanzado tras el Tour de Romandía y Tadej Pogacar, imparable

El equipo español acaba tercero por equipos, octavo en puntuación, mete a cuatro corredores en los puntos y sigue subiendo posiciones en el ráking UCI; Pogacar avisa antes del Tour con cuatro etapas ganadas de las cinco disputadas en el Tour de Romandía

En la semana en la que arranca la primera grande de la temporada, el Giro de Italia 2026, y llega la parte del año en el que el Movistar Team puede brillar más, el equipo telefónico empieza a ver la luz. Si hace unas semanas, con la llegada de las clásicas de Primavera, vio cómo su ránking bajaba hasta situarse en posiciones de descenso, las dos últimas semanas ha brillado en las carreras por etapas, en las que ya ha empezado a remontar posiciones.

Si las dos anteriores pruebas en las que sumó se celebraron en España, esta vez fue una de gran prestigio mundial, como es el Tour de Romandía, donde ha brillado. En O Gran Camiño ganó etapas, en la Vuelta a Asturias logró el segundo triunfo -tras a Vuelta a Andalucía- en una carrera este año y en el Tour de Romandía, que ha dominado completamente Tadej Pogacar, el equipo Movistar ha logrado sacar la cabeza en la etapa reina con el tercer puesto de Castrillo, meter a un ciclista entre los siete primeros (Cepeda) de la general y a cuatro en los puntos.

Eso le ha permitido acabar como octavo equipo con más puntos UCI y tercero en la general por equipos, tras el Red Bull-Bora de Lipowicz y Roglic y el Astana. Aparte de los puntos logrados en esa etapa, donde también sumaron Nairo Quintana y el propio Cepeda, la mayoría de los 259 puntos sumados llegan de la general del Tour de Romandía 2026, donde Jeferson Cepeda sumo 150 puntos, Castrillo, con su decimoquinta posición final, 35, más los 20 de Nairo Quintana -que venía de ganar en Asturias- y los 10 de Jorge Arcas.

Esa puntuación le ha permitido dar un paso más en el ránking y alejarse de los puestos de descenso, dejando atrás al NSN Cycling Team de Andrés Iniesta, al que ha superado en la clasificación. Y eso antes de afrontar un Giro en el que va con Enric Mas y en el que apunta alto con las importantes bajas anunciadas en los últimos días: Joao Almeida, Richard Carapaz y Mikel Landa.

Tadej Pogacar arrasa en el tour de Romandía

En las carreteras suizas, el premio fue importante dada la supremacía ofrecida por Tadej Pogacar y el buen hacer de la otra gran estrella mundial presente en el Tour de Romandía: el alemán Florian Lipowitz.

Pogacar no se contentó con ganar la general, sino que también dejó clara su voracidad al apuntarse cuatro de las cinco etapas. Sólo no ganó la primera, que acabó en un sprint masivo y donde dominaron los especialistas. A partir de ahí fue incontenible y sólo Lipowicz logró seguirle para tener como premio el segundo puesto. Tras ellos acabó el francés Lenny Martinez.

"Cada victoria es importante. Para mí, es importante ganar y terminar el trabajo de equipo. (...) Fue un día duro. Ha hecho un gran trabajo, pero he podido sobrevivir a su rueda -de Lipowicz-. He tenido que luchar hasta la línea de meta", indicaba un Pogacar que ya suma siete triunfos en lo que llevamos de temporada, ya que suma todo lo ganado en el Tour de Romandía a las clásicas Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja.

Su próximo reto, en la preparación que ha planeado para preparar el Tour de Francia, su gran objetivo, será la Vuelta a Suiza. Será tras un pequeño parón, donde hará un stage en altura y reaparecerá en esta carrera, que se celebra del 17 al 21 de junio, dos semanas antes del Tour.

Clasificación final Tour de Romandía 2026

1. Pogacar, Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 20:05:42

2. Lipowitz, Florian (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 42

3. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) + 02:44

4. Nordhagen, Jorgen (Team Visma | Lease a Bike) + 02:51

5. Plapp, Luke (Team Jayco-AlUla) + 03:15

6. Tuckwell, Luke (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:16

7. Cepeda, Jefferson (Movistar Team) + 03:18

8. Withen, Philipsen Albert (Lidl-Trek) + 03:20

9. Fortunato, Lorenzo (XDS Astana Team) + 03:24

10. Lecerf, Junior (Soudal Quick-Step) + 03:32

11. Higuita, Sergio (XDS Astana Team) + 04:12

12. Rodriguez, Carlos (INEOS Grenadiers) + 04:36

13. Voisard, Yannis (Tudor Pro Cycling Team) + 04:39

14. Bennett, George (NSN Cycling Team) + 04:46

15. Castrillo, Pablo (Movistar Team) + 04:51

21. Quintana, Nairo (Movistar Team) + 10:19

48. Arcas, Jorge (Movistar Team) + 33:23