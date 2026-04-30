Pogacar sigue reinando en Romandía mientras Indurain genera dudas con Seixas

El esloveno sumó este jueves su segunda victoria en la segunda etapa del Tour de Romandía, de 173,1 kilómetros entre las localidades suizas de Rue y Vucherens. La leyenda navarra, por su parte, ha hablado alto y claro sobre la nueva rivalidad entre Pogacar y el joven francés

Una más para su currículum. El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha sumado este jueves su segunda victoria en la segunda etapa del Tour de Romandía, de 173,1 kilómetros entre las localidades suizas de Rue y Vucherens, imponiéndose en un trepidante sprint final y arrebatándole el triunfo al francés Dorian Godon (Ineos).

Pogacar volvió a dominar por segundo día consecutivo en otra exhibición, que concluyó con un emocionante y agónico esprint, entre un nutrido grupo de corredores, con el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), subiendo al podio en tercera posición.

El esloveno paró el crono en 4:08:11 y aumentó la distancia en la general frente a sus inmediatos perseguidores, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 17 segundos, y el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 26.

Una etapa con tres ascensos de tercera categoría

En un recorrido repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %), Pogacar reservó fuerzas en las piernas para imponerse en los últimos metros e imponerse ante la amenaza de corredores como el propio Godon, el ecuatoriano Alveiro Cepeda o el colombiano Nairo Quintana, ambos de Movistar.

De esta forma, el campeón del mundo continúa con sus buenas sensaciones en Suiza, donde ayer inauguró su casillero de victorias en el Tour de Romandía, y hoy lo amplía en un impoluto dos de dos esta temporada.

Por su parte, el español Carlos Rodríguez (Ineos) escala un puesto en la general y es séptimo a 51 segundos del maillot amarillo.

La tercera etapa se disputará este viernes, contará con 176.6 kilómetros, y tendrá tanto la salida como la llegada en Orbe. El punto fuerte estará en el ascenso al Col Mollendruz, con casi 9 kilómetros al 6% de desnivel, localizada a 32 kilómetros de la llegada a meta.

Indurain no cree que nadie pueda con Pogacar

El morbo ya entre Paul Seixas, ganador de la Itzulia y batido únicamente por Pogacar en Strade Bianche y Roubaix, está servido. Pero Indurain no ha dudado en su última charla mantenida - al pie de la cordillera de dunas de Erg Chebbi (Merzouga)- en colocar al esloveno en un escalón superior al resto.

El año pasado ya le ganaron alguna vez y alguno ahora trata de ponerle en dificultades. Ya saben cómo corre y le están pillando un poco el tranquillo. Lo que pasa es que con el equipo que tiene, con su mentalidad y el momento dulce que atraviesa es difícil batirlo", comentó.

Miguel Indurain habla claro sobre Seixas

Mientras tanto, Miguel Indurain Larraya (Villava, Navarra, 61 años), pentacampeón del Tour de Francia, doble del Giro y campeón mundial y olímpico de crono, ha salido a la palestra para comentar cómo ve a los principales espadas del momento tras la aparición estelar del joven francés Paul Seixas.

Y sobre el ciclista de 19 años también ha hablado muy claro el navarro: "No sé si Paul Seixas hará el Tour, si el equipo decidirá que lo corra. Yo fui con 19 años en el primer año de profesionales en el 85, pero el Tour es otra cosa, sobre todo si vas a disputar. Yo debuté con una semana o 15 días para ir viendo lo que era un Tour. En Francia están muy ilusionados, pero el chico tiene responsabilidad. Si va y no hace nada... creo que hay que poner un poco de calma".

En esta misma comparecencia mediática, la leyenda navarra comentó que "van saliendo figuras nuevas, cada vez más jóvenes, por todos los lados, no solo en Francia, también en España, Italia, Bélgica.. son el futuro del ciclismo. Antes había que esperar un poco más para despuntar y aprender la profesión".