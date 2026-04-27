Joao Almeida, obligado a renunciar al Giro de Italia 2026

Una enfermedad trastoca por completo el plan de trabajo del ciclista luso de UAE, quien anuncia que no estará en la salida de la prueba italiana por falta de forma física

No tendremos nuevo duelo entre Jonas Vingegaard y Joao Almeida. Tras verles batallar de lo lindo en la Vuelta a España del pasado año y retarse de nuevo con vistas al Giro de Italia de 2026, ahora conocemos que el ciclista portugués del UAE Team Emirates no estará en la carrera transalpina por una enfermedad que ha dado al traste con su preparación física.

El corredor de 27 ha anunciado su decisión a través de un comunicado oficial, en el cual asegura que tras conversar con el equipo se ha determinado que lo mejor es no forzar la máquina para estar en la pelea por la maglia rosa durante el mes de mayo. He aquí la misiva de manera íntegra.

"Desafortunadamente, no estaré en el comienzo del Giro D'Italia el próximo mes como estaba previsto. La enfermedad de los últimos meses ha afectado demasiado a mi preparación y ha significado que no esté listo a tiempo, lo cual es una pena, ya que es una carrera que me encanta".

"Después de hablarlo con el equipo, decidimos que lo mejor era tomar un período de descanso y cambiar el foco hacia nuevos objetivos más adelante en la temporada. Todavía no nos hemos fijado esas nuevas metas, pero eso se hará con calma en las próximas semanas... Por ahora es momento de descansar un poco y reconstruir las cosas lentamente. La mejor de las suertes a los chicos para el Giro. Estaré animando desde casa".

¿Quién es ahora el gran rival de Jonas Vingegaard?

Cuesta encontrarlo. Por un lado tenemos que nadie estaba tan cerca de él como Almeida, y por otro que los que quedan en liza llevan tiempo sin dar su mejor versión. Hablamos de ciclistas como Adam Yates, Enric Mas, Egan Bernal, Richard Carapaz o Jay Hindley. Los tres últimos saben lo que es triunfar en la carrera Corsa Rosa, pero en ninguno de esos casos tuvieron delante a alguien del nivel de Jonas Vingegaard.

Aunque sea precipitado, ya que después será la carretera la que ponga a cada uno en su sitio, todo apunta a que el dos veces ganador del Tour de Francia tiene todas las de darse un homenaje en el Giro. Su gran objetivo de la temporada, incluso por delante de la Grande Boucle, es cerrar el círculo de las tres grandes vueltas ciclistas. Lo tiene en su mano, ya que cuando no se ha enfrentado a Pogacar siempre ha salido vencedor.