Así queda la clasificación de la Liga ACB tras el golpe de Real Madrid y la victoria del Barça en la jornada 28

Los blancos se aseguran en Valencia acabar como líderes de la temporada regular de la ACB y el Barça gana en Vitoria y allana su camino para ser cabeza de serie

El Barça salva una situación límite, que le habría complicado mucho ser cabeza de serie en los 'play offs' de la Liga ACB y se agarra a lo único que le queda para no acabar, un año más, en blanco.

Tras la decepción vivida este viernes en Mónaco, el equipo de Xavi Pascual derrotó al Baskonia a domicilio, le ganó el 'average' y le arrebató la cuarta plaza de la clasificación con un gran partido de su líder Toko Shengelia.

La derrota del Baskonia, indirectamente, favorece a un UCAM Murcia que ahora saca dos victorias a Barça y Baskonia en la lucha por la tercera plaza. De acabar así, los murcianos se cruzarían en semifinales -en caso de llegar- al Valencia Basket, ya que si algo ha quedado claro en la presente jornada es que el Real Madrid acabará primero la Liga regular.

Los de Scariolo superaron en el Roig Arena a sus rivales más directos y llegarán a los 'play offs' de la Euroliga con la tranquilidad de tener resuelta su situación en la Liga doméstica, dado que sacan cuatro partidos a los taronjas a falta de seis por jugarse.

Si la lucha arriba está emocionante, más lo está por las últimas plazas de 'play offs' con los triunfos de Unicaja y Surne Bilbao y las derrotas de Joventut y La Laguna Tenerife. Los cuatro equipos se quedan ahora en dos victorias y con todo por decidir en las últimas jornadas.

En la pelea por el descenso, Coviran Granada se niega a claudicar y vuelve a ganar. San Pablo Burgos se escapa de la quema y mete en un gran lío al Morabanc Andorra.

Resultados de la jornada 28 de la Liga ACB 2025-2026

Basket Zaragoza 82-84 Bilbao Basket

Unicaja 91-72 Hiopos Lleida

UCAM Murcia 86-80 La Laguna Tenerife

Gran Canaria 100-90 Bàsquet Girona

Valencia Basket 82-96 Real Madrid

Breogán 82-86 Joventut

Baskonia 92-95 FC Barcelona

Covirán Granada 89-86 MoraBanc Andorra

Baxi Manresa 94-101 San Pablo Burgos

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 28

1. Real Madrid 25 - 3 (+276)

2. Valencia Basket 21 - 7 (+327)

3. UCAM Murcia 21 - 7 (+192)

4. Barça 19 - 9 (+206)

5. Kosner Baskonia 19 - 9 (+146)

6. La Laguna Tenerife 17 - 11 (+119)

7. Asisa Joventut 17 - 11 (+85)

8. Unicaja 16 - 12 (+54)

9. Surne Bilbao 15 - 13 (-48)

10. Río Breogán 12 - 16 (-80)

11. Bàsquet Girona 12 - 16 (-84)

12. BAXI Manresa 11 - 17 (-177)

13. Hiopos Lleida 10 - 18 (-169)

14. Casademont Zaragoza 9 - 19 (-155)

15. San Pablo Burgos 8 - 20 (-103)

16. Dreamland Gran Canaria 8 - 20 (-132)

17. MoraBanc Andorra 7 - 21 (-203)

18. Coviran Granada 5 - 23 (-254)