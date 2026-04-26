El Barça se lame las heridas a costa del Baskonia

Los azulgranas superan el varapalo de la Euroliga a las primeras de cambio, gracias a una fantástica actuación de 20 puntos de Toko Shengelia en el Buesa Arena

Necesitaba el Barça una reacción inmediata y esta se ha producido sin dilación en el Buesa Arena, donde el equipo dirigido por Xavi Pascual se ha impuesto por 92-95 al Baskonia gracias a los 20 puntos de un excelente Toko Shengelia. Y no es una victoria más, ya que para los de la Ciudad Condal supone superar en la clasificación a los vitorianos. Ambos suman 19 victorias, pero el Barcelona es cuarto por el 'basket average'.

Como decíamos, la actuación del pívot georgiano fue excelente. Con una clase y veteranía que le han convertido durante años y años en uno de los mejores jugadores en Europa, dio un clínic de juego en el poste bajo ante el que los vascos no pudieron hacer absolutamente nada. Al final, 26 créditos de valoración para ser el mejor sobre el parqué en clave azulgrana. ¿Y por el Baskonia? Pues Kobi Simmons y Mamadi Diakité destacaron al combinarse para 44 puntos.

Más allá de actuaciones individuales, el partido tuvo momentos para ambos equipos. Todo empezó con un sorprendente 3-19 para los de la Ciudad Condal, que a base de triples ponían rápidamente tierra de por medio. Sin embargo, los locales no tardaron en reaccionar para terminar el primer cuarto solo seis puntos abajo y reducir aún más la distancia al descanso (45-47).

Trent Forrest, a punto de forzar la prórroga

Lejos de ver a alguno de los contendientes marcando diferencias, la recta final del choque no fue apta para cardiacos. Aunque el Barça llegó a tener 10 puntos de renta, un par de fallos al sacar de banda y lanzando tiros libres dio la oportunidad a Trent Forrest para forzar la prórroga. Xavi Pascual decidió no hacer falta y jugársela a la defensa. Le salió bien, ya que el estadounidense erró el tiro y la victoria voló hacia Cataluña.

- Ficha técnica:

92 - Kosner Baskonia (20+25+24+23): Forrest (8), Villar (-), Radzevicius (-), Omoruyi (5) y Diakité (19) -cinco inicial-, Kurucs (15), Spagnolo (3), Simmons (25), Luwawu-Cabarrot (8) y Edwards (7).

95 - Barcelona (26+21+21+27): Marcos (11), Punter (14), Kusturica (6), Shengelia (20) y Vesely (14) -cinco inicial-, Núñez (3), Brizuela (5), Willy (4), Norris (-), Clyburn (16), Fall (2) y Parra (-).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez y Carlos Merino. Eliminaron por faltas personales a Kurucs (min.40) y al visitante Marcos (min.40). Señalaron falta técnica a Xavi Pascual (min.19).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 10.153 espectadores. Antes del encuentro se celebró el título de Copa del Rey conseguido por el Baskonia, con el izado del estandarte a lo alto del estadio.