Xavi Pascual, lanza a favor de Satoransky y una carencia que puede costar cara: "Aguantan lo que les eches"

El entrenador del Barça explica la importancia del jugador checo en su esquema y analiza sin rodeos a su próximo rival en el play-in de la Euroliga: el Mónaco

Xavi Pascual no es de andarse con rodeos. El entrenador del Barça llegó a mitad de temporada con un discurso claro y directo, y ahora, cuando se lo juega todo en cuestión de días en lo que concierne a la Euroliga, es igual de tajante a la hora de tratar los temas candentes de la actualidad blaugrana, entiéndase como tal el regreso de Tomas Satoransky y el partido del viernes en el play-in contra el Mónaco.

Ya superado el escollo del Entrella Roja, a quien ganaron en el Palau Blaugrana por 80-72, los de la Ciudad Condal se han quedado a un solo paso de entrar en los cuartos de final de la máxima competición continental, instancia a la que no faltan desde la temporada 2016-17. El técnico de Gavà tiene claro que deben dar un nuevo paso al frente si quieren superar al equipo del Principado.

"Con Satoransky de vuelta, recuperamos el equilibrio en el juego. Hoy todos los jugadores ayudaron. Era un partido importante para nosotros y, en general, hicimos un buen partido. En la segunda parte fallamos tiros abiertos y por eso anotamos menos. Tendremos que hacerlo mejor si queremos ganar en Mónaco", señala el entrenador antes de poner en valor la capacidad del equipo para mantenerse firme en los peores momentos ante los serbios.

"El equipo estuvo bien en defensa durante los cuarenta minutos, a excepción del rebote. Perdimos la ventaja en el último cuarto porque hemos fallado mucho y ellos han tenido acierto. Hemos estado sólidos, hemos tenido la mentalidad de seguir y hemos ido hasta el final. Es una victoria de mucho mérito y solidez", subraya.

Xavi Pascual y un Mónaco de físico envidiable

Tal y como subraya Xavi Pascual, el Mónaco les ha derrotado en los dos partidos de temporada regular, siendo además uno de los conjunto más dotados en el aspecto físico y atlético del juego. El entrenador de 53 años tiene claro que es un aspecto que deben paliar, ya que en caso contrario puede costarles muy caro.

"Es un equipo contra el que hemos perdido dos veces, conocemos su calidad y sus habilidades físicas. Será un partido complicado para nosotros, pero tenemos que ser sólidos y hacer nuestro juego. Estoy seguro de que si no perdemos la concentración y todo es normal, estaremos hasta el final dentro del partido. No hay mucha diferencia a nivel de rotación. Ellos tienen físico para aguantar todo lo que les eches. Tienen mucho físico y capacidad atlética. Ellos también jugaron el domingo en Liga, como nosotros, llevaremos la misma secuencia", concluye.