El Barça encuentra el rumbo justo a tiempo para regalarse una vida extra

Kevin Punter y Will Clyburn se combinan para 44 puntos y meten a los azulgrana en la final del play-in frente al Mónaco, última parada para citarse con el Olympiacos en playoffs

Definitivamente el Barça se ha levantado. Si por momentos se temió que pudiese quedarse incluso fuera del play-in, los chicos de Xavi Pascual han sabido levantarse a tiempo para primero asegurar tal puesto y seguidamente, ante el Estrella Roja de Belgrado, lograr con autoridad un triunfo por 80-72 que le permite quedarse a un solo paso del ansiado playoffs, donde le espera desde hace días Olympiacos.

Antes de entrar a valorar la final que tienen ante el Mónaco el próximo viernes, toca detenerse en lo vivido esta noche en el Palau Blaugrana, una en la que la afición ha correspondido al esfuerzo de un equipo comprometido y acertado. Porque sí, desde primera hora se sintió la importancia del choque y la intensidad de los azulgrana, pero si algo marcó la diferencia es el ritmo anotador que marcaron los catalanes en un inicio de auténtica locura con la firma de Will Clyburn.

El alero, muy en forma desde hace algunas semanas, empezó el choque de un modo sublime que se mide por hasta seis triples consecutivos. Fue un momento increíble, uno que sirvió para que el Barcelona se distanciara en el electrónico y marcase la tónica para el resto del encuentro; tanto es así que al descanso los locales dominaban por un claro 47-33.

Entre la sentencia y la desesperación

Ya metidos en la segunda mitad, fue Kevin Punter quien tomó el testigo para que la diferencia siguiente en aumento hasta llegar a los 22 tantos, justo con los que acabarían tanto él como su compañero Clyburn. En esos momentos parecía que los de la Ciudad Condal lo tenían hecho y que la fiesta estaba servida, pero los serbios tenían otros planes.

Yendo ya a la desesperada y sabedores de que no tenían nada que perder, los jugadores del Estrella Roja fueron recortando distancias hasta dejar la renta del Barça en solo 7 puntos. Quedaban varios minutos y podían llegar los nervios, pero justo en esas apareció la veteranía de Jan Vesely para, junto a un triplazo de Tomas Satoranksy, poner hielo a un partido que ya no da para más y que cita ahora a los de Xavi Pascual con el Mónaco en que es, ahora sí, la final definitiva.

Ficha técnica:

80. Barça (29+18+16+17): Satoransky (11), Punter (22), Clyburn (22), Shengelia (8), Vesely (8) -equipo inicial-, Norris (-), Fall (-), Brizuela (-), Parra (2), Marcos (-) y Hernangómez (7).

72. Estrella Roja (21+12+18+21): Miller-McIntyre (19), Nwora (11), Kalinic (-), Moneke (5), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Izundu (7), Ojeleye (9), Carter (3), Butler (16) y Rivero (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Mehdi Difallah (FRA) y Gytis Vilius (LIT). Eliminaron con cinco faltas al local Vesely (min.38).

Incidencias: primer partido de la repesca disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.252 espectadores.