Guido Rodríguez lanza nuevos guiños al Betis, que le da un sitio en su plan

El argentino quiere hacerle ver al club verdiblanco su predisposición a regresar como agente libre, aunque en la hoja de ruta de Manu Fajardo la prioridad sigue siendo retener a Amrabat. Pero si el marroquí se va de precio, considerará la opción del aún jugador del Valencia

El centro del campo es una de las demarcaciones que se verán remozadas en el Real Betis de cara a la próxima temporada. El hecho de que tanto Nelson Deossa como Sergi Altimira estén en la rampa de salida obligará a buscar caras nuevas para dar un salto de calidad en dicha posición, aunque River Plate no acaba de llegar a lo pide la entidad verdiblanca por el colombiano y el Sporting de Portugal mantiene al catalán como un plan B. A ello, además, se suma el incierto futuro de Sofyan Amrabat, por el que habrá que negociar duro con el Fenerbahçe. Pero sobre la mesa de Manu Fajardo hay más de un nombre de sobra conocido para reestructurar la parcela ancha.

El primer paso de Guido Rodríguez: sus disculpas públicas

Al típico culebrón veraniego protagonizado por Dani Ceballos se suma también la opción de Guido Rodríguez, que ya meses atrás comenzó a allanar el camino de su posible regreso al pedir disculpas por el modo en el que decidió abandonar Heliópolis. Lo hizo rechazando una gran oferta de renovación, seducido por el sueldazo que le ofrecía el West Ham en la Premier League, donde sin embargo no cuajó.

"Mi salida no fue la adecuada, la que por ahí a mí me hubiese gustado. Creo que internamente no me manejé con algunos valores con los que yo me manejo. Y que por ahí sufrí un poco todo ese momento de negociación. El post y también, el antes. Y realmente creo que con el tiempo fui pensando. Tuve mucho tiempo para pensar y ver lo que yo sentía. Y, bueno, al final hubo cosas de las que me arrepiento claramente", afirmó.

Dicho mensaje, como ya informó ESTADIO Deportivo el pasado mes de abril, fue recibido con claridad en las oficinas de La Cartuja, marchando por buen camino el perdón de unos dirigentes béticos que se mostraron muy enfadados con el argentino cuando decidió hacer las maletas hace dos veranos. Pese a ello, el pasado enero ya se tendieron puentes y se apuntó que el de Sáenz Peña se había ofrecido a volver perdiendo dinero si lograba desvincularse de los 'Hammers'. Pero finalmente optó por volver a LaLiga de la mano del Valencia.

Sigue dando largas a la oferta de renovación del Valencia

A sus 32 años, su rendimiento en esta última media temporada con el conjunto che ha devuelto a Guido Rodríguez al escaparate. Autor de cuatro goles en 17 partidos, ha sido pieza importante para lograr la salvación. Por ello, en Mestalla suspiran con su continuidad, si bien el campeón del mundo sigue responder a la propuesta de Ron Gourlay para renovar por dos campañas más. Las dudas acerca del proyecto deportivo valencianista y el hecho de que maneje mejores ofertas económicas hacen que en la capital del Turia cada vez lo vean más lejos, aunque están dispuesto a situarlo entre los futbolistas mejor pagados de su plantel.

Con pretendientes fuera de LaLiga

Descartada la vía del Villarreal, que ha manejado su nombre pero considera excesivas sus pretensiones, al internacional albiceleste, que se ha quedado sin Mundial, no le faltan pretendientes lejos de las principales ligas europeas. En el Viejo Continente suena en Grecia o Turquía, mientras que al otro lado del charco ha sido relacionados en mercados al alza como la MLS de Estados Unidos, Brasil o México, donde ya brilló en las filas del América.

Dispuesto a esperar para volver al Real Betis

Pero a Guido Rodríguez le gustaría volver a vestir de verdiblanco. De hecho, ya ha mandado nuevas señales al Real Betis en este sentido, según informa 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio. Se cumple, por tanto, el guion descrito por esta redacción, donde se apuntó que el centrocampista no tendría prisas a la hora de resolver su futuro, sabedor de que su regreso ha dejado de ser imposible y vuelve a ser una opción plausible.

Para Manu Fajardo, no obstante, la prioridad sigue siendo retener a Amrabat, aunque no se llegará bajo ningún concepto a los 12 millones de euros en los que ha sido tasado por el Fenerbahçe. En caso de que el club turco se enroque y no acepte alguna de las fórmulas propuestas desde La Cartuja (cesión con opción de compra o adquisición de un porcentaje del pase), no se descarta que el elegido finalmente sea Guido Rodríguez. Desde luego, conoce de sobra la casa. Y en los últimos meses ha demostrado estar a un muy buen nivel, con la baza añadida de que podría llegar gratis.