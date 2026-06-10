Advertencia turca al Betis en la operación para fichar a Amrabat: "Negociará muy duro"

Fuentes próximas al Fenerbahçe limitan en optimismo en clave verdiblanca por el presidente entrante y adelantan su probable postura en las conversaciones para el fichaje del internacional marroquí, ya con vía libre

El Betis ya dispone de vía libre para retomar las conversaciones por Amrabat una vez que se celebraron las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe, lo que había impedido continuar con el diálogo iniciado en Semana Santa con sus representantes.

De este modo, ya existe un interlocutor en el club otomano tras la victoria y vuelta al cargo ocho años después de Aziz Yildirim, lo que a priori podría interpretarse como una noticia positiva para el Betis. Y es que las promesas realizadas por su rival, Hakan Safi, de cara al mercado hacían presagiar que trataría de hacer caja para sufragar los 250 millones de euros que prometió gastarse y que exigiría lo máximo posible por Amrabat.

El ya nuevo presidente fue más prudente durante la campaña, en la que prometió menos más allá del fichaje Vedat Muriqi, por 15,5 millones de euros, y sobre el papel resultaría más factible la negociación que con Hakan Sufi, integrante de la directiva que dejó salir al internacional marroquí en condición de cedido.

Avisan desde Estambul que el nuevo mandatario no realizará concesiones con A,rabat

Sin embargo, desde Turquía advierten que la victoria de Yildirim no es sinónimo de facilidades para su traspaso después de terminar el préstamo en La Palmera durante el pasado curso. En este sentido, fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo próximas al club estambulita se muestran convencidas de que finalmente lo venderán, pero avisan de que el nuevo mandatario no realizará concesiones como su antecesor, que lo cedió en condiciones muy ventajosas para los heliopolitanos.

"Ganó el candidato más conservador, el más prudente, y en las próximas semanas se sabrá que postura toma con Amrabat, a sabiendas de que otro mediocentro, Fred, quiere salir este verano del club", apuntan a esta redacción desde Estambul, desde donde limitan las afirmaciones sobre que sería más sencilla la operación con el flamante presidente al frente por los antecedentes de Yildirim a frente del Fenerbahçe durante su largo mandato anterior.

"Lo venderán casi seguro, pero el presidente Aziz es un hombre de números. Negociará duro y no lo dejará salir por cualquier precio", señalan con contundencia a ED sobre la probable posición de la nueva directiva estambulita con Amrabat, ahora concentrado con Marruecos para la disputa del Mundial.

La necesaria intervención de Amrabat para que sea posible

Obviamente, el mediocentro desempeñará un papel clave en su futuro, pues, en principio, estaría encantado de continuar en La Cartuja y podría presionar al Fenerbahçe, si bien el primer paso debería darlo él con su sueldo. Y es que Amrabat percibe cinco millones de euros netos en el club otomano, de los cuáles el Betis solo se hizo cargo del 25%, por lo que para hacerse con sus servicios a título definitivo sería indispensable que rebajara sus pretensiones salariales.

Hace un tiempo se filtró que la antigua directiva pedía alrededor de 12 millones, cifra ya se encuentra por encima del valor de mercado del futbolista tras una nueva caída de su cotización en la reciente revisión, que lo ha situado en 10 millones. El Betis no tendría intención en ningún caso de alcanzar esa cifra y ahora está por ver cuánto exige el mandatario entrante por el internacional marroquí.