La semana que viene, clave para el futuro de Sofyan Amrabat, al que no se da por perdido

Este fin de semana se celebran las elecciones a la presidencia del Fenerbahçe, tras la que el candidato ganador se convertirá en interlocutor válido con los dirigentes verdiblancos; el objetivo ideal sería prolongar la cesión del de Huizen, dispuesto a rebajar sus emolumentos para ayudar

El Real Betis apurará sus opciones de recuperar para la temporada 26/27 a Sofyan Amrabat, que ha vuelto al Fenerbahçe tras su cesión 'a pelo' del curso pasado. Lo ideal sería prolongar el préstamo, aunque fuera incluyendo una opción de compra (nunca obligación) y asumiendo un porcentaje más alto de su salario, pues los turcos aceptaron el último día del pasado mercado estival que en La Cartuja pagaran solamente un 25% del elevado sueldo del pivote, que percibe unos cinco millones de euros netos.

Petición expresa de Manuel Pellegrini, que valora sus prestaciones y su experiencia para un ejercicio en el que se subirá un peldaño para competir en la Champions League, los dirigentes verdiblancos intentarán que el de Huizen vuelva, aunque no a cualquier precio. Las conversaciones de Manu Fajardo con sus agentes en las últimas semanas fueron satisfactorias, confirmando que la heliopolitana será la primera opción para el internacional marroquí, dispuesto a ajustar sus emolumentos si fuera necesario para ayudar a que el trato fructifique.

Este fin de semanas, elecciones extraordinarias en Estambul

Los contactos formales con el Fenerbahçe no se dilatarán en el tiempo, pues el Real Betis desea conocer cuanto antes si las opciones de fichar de nuevo a Sofyan Amrabat son reales o no. En principio, salvo rebaja inesperada, no se acometerá un traspaso por las cifras barajadas en Estambul (unos 12 millones de euros), aunque se estudiarían fórmulas intermedias que agradaran a todas las partes. Será a partir del próximo lunes, ya que este fin de semana (6-7 de junio) se celebran las elecciones a la presidencia de la entidad otomana.

El último rector auriazul, Sadettin Saran, anunció la celebración de comicios extraordinarios tras la fuerte presión interna por los malos resultados deportivos. Aziz Yildirim, que dirigió el club entre 1998 y 2018, presentó su candidatura para regresar, como Hakan Safi o Mehmet Ali Aydinlar, mientras que Ali Koç, máximo mandatario entre 2018 y 2025, declinó hacerlo. De entre ellos debe salir un interlocutor válido para atender la llamada desde la capital andaluza para discutir la mejor manera de alcanzar un acuerdo.

Varios factores a favor, pese a no ser joven ni a priori revalorizable

La preferencia en La Cartuja a la hora de realizar grandes inversiones está en que los destinatarios sean jugadores jóvenes y revalorizables, lo que no ocurre con un Sofyan Amrabat que cumplirá 30 años en verano. Con todo, en el caso del internacional marroquí concurren varios factores a su favor: su buena integración en el vestuario verdiblanco, el hecho de que la próxima Copa de África 2027 se dispute en verano y no a mitad de curso en Europa, el interés desde Arabia Saudí (un mercado que no atrae ahora al jugador, pero que dentro de un par de años sí puede ser un destino ideal para recuperar cualquier inversión o generar alguna plusvalía), los mayores ingresos en Champions League... Se trata de un caso especial y como tal se valorará en los próximos días.