Valles bendice "la actitud" de los canteranos y Morante pide "ser más exigentes"

Cambio de roles tras la derrota en Granada, con el más veterano recordando que "en pretemporada hay que coger tono, adquirir conceptos y crecer físicamente", mientras que el recién llegado tiene claro que, pese a todo, "hay que cambiar un poco el ritmo, mejorar y dar un mayor nivel"

Hablaba en zona mixta a la finalización del Trofeo Ciudad de Granada el meta verdiblanco Álvaro Valles, que tuvo que jugar seguramente más de lo previsto al sustituir a nueve minutos del descanso al lastimado Diego Conde. Así, el rinconero empezaba analizando "un partido que sirve para seguir rodando, para seguir cogiendo el punto óptimo y minutos de las piernas para LaLiga". Considera el ex de la UD Las Palmas que, pese a la derrota, el balance es positivo, pues no se trata por ahora de resultados, sino de automatismos, el propio ritmo que se acerque al de competición y otros aspectos.

"El equipo está trabajando muy bien; físicamente los veo a todos bastante bien. Es normal ahora en pretemporada que haya que ir cogiendo la forma y las cosas tácticas. Es verdad que son partidos de muchos cambios, de jugadores jóvenes que están con nosotros de la cantera y suben al primer equipo y andan con ganas de demostrar, de ir cogiendo tono, y creo que sirve bien para, sobre todo, ir adquiriendo los conceptos y físicamente los minutos", sentenciaba el canterano heliopolitano, que considera "un orgullo tener a los chavales siempre" con ellos, pues "le dan ese toque de ilusión al equipo que siempre es bueno", por lo que no tiene "ningún reproche" para ellos: "Esas ganas, esa juventud... Muy contentos con ellos; la verdad que su actitud es buenísima y les deseo lo mejor".

Sin solución de continuidad, el lunes toca marcharse a Marbella para el segundo 'stage' y, tras dos amistosos en La Línea de La Concepción, la semana siguiente se viaja a Irlanda, donde espera nada más y nada menos que el Arsenal de Mikel Arteta: "Sí, está claro, cada vez va subiendo más la exigencia, ¿no? Cada vez tenemos que ir subiendo el nivel en esta pretemporada también nosotros, y a seguir cogiendo la forma física al 100%, a seguir cogiendo minutos y sensaciones para empezar LaLiga lo mejor posible". Por último, Álvaro Valles hizo un repaso a su competencia bajo palos, a la que deseó "lo mejor", porque "también va a ser bueno" para él.

"A Manu (González) lo conocía del año pasado; un buen niño, la verdad, con un futuro muy bueno. Y que le desearé el mayor de los éxitos siempre que esté conmigo de compañero, como si no lo está algún día; y a Diego Conde pues creo que le hemos dado una gran bienvenida. Somos personas muy campechanas, que nos gusta integrar bien a la gente que viene de fuera en el grupo, como me integraron a mí el año pasado, y también le desearé la mayor de las suertes siempre, porque es nuestra suerte. Sus éxitos son los nuestros, aunque sea mi competencia", sentenciaba el de La Rinconada.

Morante, viviendo "un verano soñado" con la sub 19 y el primer equipo: "Hay una familia ahí dentro"

Comparecía también tras el partido ante el Granada CF un "muy contento" José Antonio Morante en los medios oficiales del Real Betis, donde admitía que "hay que ser más exigentes y dar un mejor nivel", pues, "aunque es pretemporada, hay que cambiar un poco el ritmo y, de cara a lo que viene, mejorar". Eso sí, está siendo "un verano soñado" para el cigarrero, "tanto con la selección como ahora con el primer equipo, es un sueño hecho realidad".

El campeón de Europa sub 19, incluso, ha renunciado, como Manu González, a sus vacaciones por estar a las órdenes de Manuel Pellegrini: "He tenido una semana y yo creo que es suficiente. Estar con el primer equipo del Betis es todo para mí y bueno, aquí estoy", sentenciaba el extremo, que quiere aprovechar los minutos que le dé el 'Ingeniero' para ganarse un sitio y, de paso, aprender mucho de los compañeros: "Sobre todo de los de mi posición y de la veteranía del grupo, que hay una familia ahí dentro".