Álvaro Valles se marca un objetivo ante la nueva competencia en la portería del Betis: "Otro pasito más"

El meta rinconero, que verá llegar a Diego Conde como relevo de Pau López, recuerda que el pasado verano venía de una temporada en blanco en la UD Las Palmas y eso hizo que le costara arrancar, advirtiendo de que hará todo lo posible para no soltar la titularidad: "Hay que mantener el nivel e incluso mejorarlo"

La portería del Real Betis ha sufrido un giro de guion inesperado. Aludiendo a motivos personales, Pau López ha pedido salir, perdonando los dos años de contrato que tenía firmados, para poner rumbo al Andorra de Gerard Pique, lo que ha hecho que la dirección deportiva verdiblanca se mueva rápido para negociar con el Villarreal la cesión de Diego Conde, prácticamente ultimada.

De este modo, Álvaro Valles tendrá un nuevo competidor, si bien el rinconero, que viene de disputar 33 encuentros y ser el habitual titular en LaLiga, confía en dar un paso más, recordando que el pasado curso le costó arrancar después de pasarse un año entero sin jugar en la UD Las Palmas por su decisión de no renovar para regresar libre al conjunto verdiblanco.

"A principio de temporada yo era consciente de que, después de un año parado, no iba a tener mi mejor nivel. Creo que eso fue una de las claves, el no agobiarme y el no meterme más presión de la que tenía que meter. Yo sabía que los resultados iban a llegar. Fue de menos a más y acabó con un gran año, con esa guinda de la Champions, así que muy satisfecho. Pero después de ese año, hay que dar otro pasito más, que ya no vengo de estar un año parado, sino de un año compitiendo y acabando con un buen nivel que hay que mantener e incluso mejorarlo", señaló en una entrevista en los medios oficiales del club.

El 'castigo' de la UD Las Palmas le sirvió para "estar fuerte a nivel mental"

Echando la vista atrás, además, el cancerbero insistió en que no fue nada sencillo estar toda una temporada sin participar en un partido oficial. "Fue un cúmulo de emociones. Venía de un año anterior de sufrir mucho, de estar fuerte a nivel mental, de superarme yo mismo y mirarme hacia adentro, porque, al final, en esa soledad, apoyarme en mi mujer y en mis hijos fue muy importante para seguir adelante, para conocerme mejor, para disfrutar y valorar esos momentos que no puedes valorar cuando estás compitiendo. Al final, el volver a competir, el ir de menos a más y acabar consiguiendo ese logro de la Champions, para mí fue algo muy emocionante, muy emotivo y que me hace seguir creciendo como jugador, como persona, y me da ese impulso para seguir mejorando y seguir haciendo las cosas lo mejor que sé y poder dar este año otro pasito más", apuntó.

A sus 28 años, Valles es exigente consigo mismo y solo piensa en continuar evolucionando. Al final todo es mejorable. Soy una persona que se analiza mucho, que le gusta mucho verse después de los partidos, una persona un poco perfeccionista, por así decirlo, en cuanto a mi profesión. Está claro que hay puntos que mejorar, otros puntos que están muy bien, pero hay que seguir dándole caña, y para eso están las pretemporadas, para seguir puliendo esos errores que hemos tenido antes y que no se deben conceder, y minimizarlos y poder darle los máximos éxitos y la máxima rentabilidad al equipo", añadió.

Ve en Manu González un portero con "un futuro espectacular"

Por ello, sus consejos al joven Manu González, recién proclamado campeón de Europa sub 19, es que siga trabajando con paciencia, pues esta temporada partirá como tercer guardameta de la primera plantilla tras la retirada de Adrián San Miguel. "Es un gran portero que tiene 19 años, una gran promesa, le queda un futuro por delante espectacular. Yo soy el primero que desea que le vaya lo mejor posible porque es un chico muy bueno, un niño que no da ruido, que siempre está ahí para lo que se necesite en los entrenamientos, que trabaja bien, que hace las cosas bien, que tiene sus cosas claras y está centrado. Para nosotros es una alegría que canteranos como Manu destaquen en sus categorías y que sigan dando pasos cada año para seguir construyendo su futuro. Yo creo que si todo va bien, tendrá un futuro espectacular. Y espero verlo", destacó.

Ilusionado por la Champions: "Lo viví de pequeño desde fuera"

En el plano colectivo, por otro lado, el ex canterano bético no esconce su ilusión por disfrutar de la máxima competición europea de clubes. "Va a ser un año muy bonito, muy especial, que queremos que con los resultados sea aún más especial y más bonito si cabe, porque tenemos toda la ilusión de hacer un buen papel en Champions después de tantos años fuera de ella. Como bético, para mí, es algo muy ilusionante y que viví de pequeño desde fuera y que ahora me toca vivir desde dentro y que lo llevamos con la máxima ilusión", resaltó, valorando positivamente el trabajo de pretemporada y sus ganas de que llegue el primer amistoso, este próximo sábado en Alemania ante el modesto Sportfreunde Lotte.

"Están siendo días intensos, como suele ser una pretemporada. Ya sabemos la forma que tiene de trabajar el míster y se lleva bien, con ganas de volver a competir. Da igual de qué categoría sea el rival, al final lo principal es ir cogiendo sensaciones, que sean buenas y mejorando cada día y cada partido amistoso que se disputa", apuntó, refiriéndose también a la llegada de Facundo Bernal y Fran García.

"Cuando estás ahí, el abanico de fichajes o de jugadores que quieren venir al club es mucho más amplio porque la Champions es un escaparate muy bueno, aparte de que creo que para el jugador es muy atractivo el venir al Betis, porque es un equipo que tiene un nombre en España y que está haciendo las cosas bien. Entonces, cuando el jugador mira sus opciones, valora mucho que un club como el Real Betis esté siempre en esos puestos altos y, si juega la Champions, otro incentivo más", apuntó.

Agradece el apoyo incansable de la afición verdiblanca

Para acabar, además, Álvaro Valles quiso lanzar un mensaje a la afición, que de nuevo ha respondido en masa renovando sus abonos para la 26/27. "Es una afición increíble, que lo ha sido toda la vida, que nunca nos deja solos, que a cada parte que vamos están con nosotros, que han hecho de La Cartuja su casa, nuestra casa, que no nos han fallado en ningún momento. Un estadio con más capacidad aún, ha estado casi repleto todos los partidos. Este año va a sonar el himno de la Champions y todos tenemos esa espinita de que nos gustaría que fuera en el Benito Villamarín, pero llegará y no me cabe duda que también se disputará Champions en nuestro estadio. Ahora nos toca disputar otra segunda temporada en este, y debemos hacerlo igual de bien, incluso mejor que la temporada pasada", sentenció.