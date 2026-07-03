El Betis completa su calendario de pretemporada: concentraciones, rivales, horarios y dónde ver por TV u online

El club verdiblanco se preparará para una temporada histórica entre el 8 de julio, fecha del inicio del primero de los tres 'stages', y el 8 de agosto, día en el que pondrá fin a su tercera concentración jugando en La Cartuja el sexto y último amistoso estival

Último fin de semana de vacaciones. El Real Betis ha completado este viernes el calendario de la pretemporada 2026 con el anuncio del sexto amistoso estival que, en realidad, será el primero. El modesto Sportfreunde Lotte, equipo que milita en categoría regional germana, será la primera piedra de toque en un periodo de preparación que incluye tres concentraciones: en Alemania, en Irlanda y en Marbella (Málaga). Entre medias, se ejercitarán puntualmente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla y jugará partidos en las vecinas provincias de Huelva, Granada y Cádiz.

Aunque las instrucciones recibidas por los miembros de la plantilla verdiblanca especifican que deben estar en Sevilla antes de este próximo lunes, finalmente no están citados hasta el martes día 7 de julio, cuando serán sometidos a las clásicas tandas de reconocimientos médicos de inicios de curso.

Justo un mes de pretemporada con tres concentraciones y seis partidos amistosos

No llegarán a ejercitarse en las instalaciones de Los Bermejales, ya que en la mañana del miércoles 8 viajarán hasta Harsewinkel (Alemania). Una vez allí, en el complejo hotelero Klosterpforte levantará su cuartel general durante un primer 'stage' de 10 días de duración que concluirá el sábado 18 de julio con ese mencionado primer amistoso ante el SF Lotte (15:30 horas) en el Stadion am Lotter Kreuz de la homónima ciudad de Renania del Norte-Westfalia.

Tras el choque contra este conjunto de la Regionalliga West, la expedición del Betis estarán otros 10 días en la capital andaluza con desplazamientos puntuales a Huelva, para jugar contra el Real Club Recreativo el Trofeo Colombino el miércoles 22 de julio a las 20:30 horas; a Granada, para enfrentarse al club anfitrión en el Trofeo Ciudad de Granada el sábado 25 de julio a las 20:00 horas; y a la Línea de la Concepción (Cádiz), para el choque ante el Olympique de Lyon correspondiente al Trofeo Ciudad de La Línea el miércoles 29 de julio a las 20:00 horas.

Para el tramo final de la pretemporada, el club de las Trece Barras realizará en Irlanda su segundo 'stage' entre finales de julio y principios de agosto; periodo que concluirá con el choque en Dublín ante el Arsenal FC, el miércoles 5-A a las 20:30 horas, y que enlazará con una última concentración en Marbella (Málaga) que tendrá como broche la presentación ante el público del Estadio de La Cartuja el sábado 8 de agosto a las 20:30 horas y con el AFC Borunemouth como último contrincante, a sólo una semana del inicio de LaLiga EA Sports con un Valencia CF - Real Betis en Mestalla.

Así queda el calendario de la pretemporada del Real Betis

Los seis encuentros estivales previos al inicio de la temporada 2026/2027 serán retransmitidos en directo tanto por Betis TV como por el canal oficial de Youtube del club heliopolitano y ESTADIO Deportivo ofrecerá una amplia cobertura de todos ellos.