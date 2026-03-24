El Real Betis anuncia un partido amistoso ante el Arsenal FC en Dublín

El CEO del club verdiblanco, Ramón Alarcón, y su homólogo de la entidad 'Gunner', Richard Garlick, han intercambiado elogios este martes al anunciar con varios meses de antelación este "emocionante encuentro" para el que se pondrán a la venta las entradas desde esta misma semana

Se suele decir que un club está planificando ya la próxima temporada cuando queda constancia de los movimientos de la dirección deportiva para ir adelantando refuerzos para el verano siguiente. Lo del Real Betis es otro nivel. La entidad verdiblanca ha anunciado este martes, día 24 de marzo y aún a falta de dos meses para terminar la temporada 2025/2026, el que será el partido amistoso estrella de la pretemporada 2026/2027: ante el Arsenal FC inglés en la ciudad irlandesa de Dublín -lo que en sí mismo sirve también como pista de que, un año más, el equipo volverá a visitar las islas británicas durante la preparación estival.

Real Betis y Arsenal FC se enfrentarán el próximo 5 de agosto en Dublín y las entradas salen esta semana

En un acto conjunto, el Real Betis y el Arsenal FC han dado a conocer este encuentro que se celebrará el próximo 5 de agosto en el Aviva Stadium, en Dublín, a partir de las 19:30, hora local (20:30 h en España). Es el primer amistoso confirmado por ambos conjuntos de cara al próximo verano. En un comunicado a través de sus canales oficiales, la entidad de las trece barras ha recordado que será la primera vez que se enfrente a este "histórico conjunto londinense, actual líder de la Premier League, 13 veces campeón de liga en Inglaterra y 14 veces de la FA Cup, entre otros títulos nacionales e internacionales".

Los aficionados que también sean previsores y tengan planificado su verano con varios meses de antelación podrán adquirir las entradas a partir de esta misma semana. "Los béticos interesados en asistir al encuentro podrán adquirir sus localidades en preventa desde el miércoles 25 de marzo a las 16:00 horas desde la web de la promotora del encuentro, TEG Sport (https://dublin2026.tegsport-europe.com/). La venta general comenzará el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas a través de Ticketmaster", ha detallado la nota de prensa del Real Betis.

Los dirigentes de Real Betis, Ramón Alarcón, y Arsenal FC, Richard Garlick, intercambian elogios

Como representante del Betis ha estado el CEO, Ramón Alarcón, que ha explicado que también será la primera vez que el equipo verdiblanco dispute un encuentro en la capital irlandesa. "Aunque sean partidos de preparación, nos hace mucha ilusión este tipo de encuentros por la categoría del rival", ha manifestado en tono adulador.

"Vamos a medirnos con otro de los gigantes del fútbol mundial como es el Arsenal, en una gran ciudad como Dublín y en un excelente estadio como el Aviva Stadium. Será una prueba de alto nivel para ver en qué punto estamos y una magnífica oportunidad para que los béticos que se encuentren en la zona puedan presenciar las primeras evoluciones del equipo de cara a la nueva temporada", ha añadido Alarcón.

Por su parte del Arsenal ha acudido al acto su homólogo, Richard Garlick, quien también se ha congratulado de volver al país vecino varias años después. "Estamos ilusionados por regresar a Dublín en agosto. Contamos con un apoyo increíble en la República de Irlanda y esperamos poder disfrutar de un partido competitivo en el Aviva Stadum".

"El Real Betis será un rival exigente de cara a la preparación de la nueva temporada. Promete ser un partido muy emocionante y estamos deseando poder encontrarnos de nuevo con nuestros seguidores en Dublín una vez más", apuntó el dirigente del club inglés de cara a esta cita del próximo 5 de agosto que el Arsenal FC también ha empezado a difundir por redes sociales.