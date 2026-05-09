Así queda la clasificación en la jornada 35 de LaLiga tras las victorias de Sevilla y Celta, y el empate entre Real Sociedad y Betis

Importantes victorias en LaLiga, donde la pelea por Europa y la permanencia van encauzándose tras los señalados triunfos de Celta de Vigo, Sevilla y Levante, y los empates en el Real Sociedad - Betis y Elche - Deportivo Alavés en la jornada 35

La jornada 35 en LaLiga EA SPORTS llega a su ecuador tras disputarse cinco de los diez partidos planificados. Entre viernes y sábado se han dado resultados que aprietan tanto la lucha por clasificar a competiciones europeas como por la permanencia.

En la zona baja, los triunfos de Sevilla y Levante ponen al rojo vivo el descenso, mientras que el empate entre Elche y Deportivo Alavés da una oportunidad de oro a los equipos metidos en la pugna. En el caso de la zona noble, el Real Betis se complica la Champions League tras el triunfo del Celta de Vigo.

Levante 3-2 Osasuna: remontada granota para mantenerse vivo

El Levante firmó una remontada épica ante Osasuna en el Ciutat de València y se aferra con fuerza a la pelea por la permanencia en LaLiga tras ganar 3-2 un partido cargado de emoción, errores y tensión hasta el último minuto. El equipo granota arrancó de la peor manera posible: Toljan marcó en propia puerta a los tres minutos y Budimir amplió la ventaja navarra en el 11 tras otro desajuste defensivo.

Cuando el encuentro parecía escaparse, apareció Víctor García para rescatar al Levante con dos goles en apenas dos minutos, primero tras un córner y después con un espectacular centro-chut a la escuadra. La expulsión de Sergio Herrera antes del descanso, por tocar el balón con la mano lejos del área, cambió por completo el escenario.

En la segunda parte, el Levante encerró a Osasuna y encontró el premio en el minuto 90, cuando Etta Eyong cabeceó el 3-2 que mantiene vivo el sueño de la salvación.

Elche 1-1 Alavés: empate que sabe a muy poco

Elche y Deportivo Alavés firmaron un empate insuficiente en la lucha por la permanencia en LaLiga. La lluvia, la tensión y el miedo a fallar marcaron un duelo espeso, con pocas ocasiones claras durante la primera parte. El Alavés golpeó primero tras el descanso: Toni Martínez transformó un penalti cometido sobre Guridi.

El gol activó al conjunto vitoriano, que pudo ampliar su ventaja, pero los ilicitanos reaccionaron con orgullo. Álvaro Rodríguez, el jugador más peligroso de los visitantes, igualó el partido con un cabezazo tras centro de Josan. En el tramo final, ambos equipos buscaron el triunfo, aunque el poste evitó el 1-2 de Mañas.

Sevilla 2-1 Espanyol: remontada milagrosa en Nervión para acercar la permanencia

El Sevilla consiguió una remontada vital ante el Espanyol en el Sánchez-Pizjuán y da un paso enorme hacia la permanencia. El conjunto hispalense, obligado a ganar, sufrió más de lo previsto después del gol de Tyrhys Dolan en el inicio de la segunda parte, que aumentó los nervios en Nervión.

Antes, Alexis Sánchez había marcado, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego. Cuando los pericos parecían tener el partido bajo control, apareció Andrés Castrín para igualar en el minuto 82. Ya en el añadido, Akor Adams culminó la reacción sevillista con el 2-1, un golpe durísimo para un Espanyol cada vez más cerca del descenso.

Atlético 0-1 Celta: Borja Iglesias marca el camino europeo

El Celta dio un golpe de autoridad en el Metropolitano al imponerse 0-1 al Atlético de Madrid y reforzar sus opciones europeas en LaLiga. El equipo gallego, más pendiente de proteger el empate que de arriesgar durante muchos minutos, encontró el premio en una acción aislada: Swerdberg conectó con Borja Iglesias y el delantero definió con enorme clase por encima de Oblak.

El Atlético, ya sin grandes objetivos en el campeonato, dominó fases del partido, pero volvió a mostrar falta de tensión y pegada. Lookman se topó con el palo, Sorloth rozó el gol de espuela y Radu sostuvo al Celta en el tramo final.

Real Sociedad 2-2 Real Betis: los verdiblancos se complican la Champions

La Real Sociedad rescató un empate agónico ante el Real Betis en Anoeta gracias a un penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el tiempo añadido. El conjunto verdiblanco llegó a tener el partido muy encarrilado tras los golazos de Antony, con un disparo desde la frontal en el minuto 39, y Abde, que firmó una acción individual espectacular nada más comenzar la segunda parte.

La Real, castigada además por dos goles anulados por fuera de juego, no se rindió y recortó distancias en el minuto 79 por medio de Óskarsson. Cuando el Betis rozaba una victoria clave, una mano de Ruibal dentro del área permitió a Oyarzabal establecer el 2-2 definitivo.

Los resultados de la jornada 35 en LaLiga tras los partidos del sábado

La clasificación de LaLiga tras los partidos del sábado en la jornada 35