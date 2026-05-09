Elche 1-1 Deportivo Alavés: El Martínez Valero agita el descenso en LaLiga EA Sports

Toni Martínez adelantó a los babazorros en el 51 tras transformar un lanzamiento desde los once metros. En el 71, Álvaro Rodríguez empató tras un gran cabezazo a pase de Josan

Elche y Deportivo Alavés se veían las caras esté sábado desde las 14:00 horas en el choque que daba comienzo a los encuentros del fin de semana. El Elche de Eder Sarabia, con la buena primera vuelta como 'colchón' para no estar en puestos de descenso, ante un Deportivo Alavés, que tras la victoria de este pasado viernes del Levante, amaneció en la penúltima posición de la tabla.

El encuentro empezó con un Deportivo Alavés presionando muy arriba la salida de balón del Elche. Los babazorros, sabedores de lo que se juegan, no querían dejar pensar demasiado a los de Sarabia en un Martínez Valero con puntos para estar en Europa. El Elche es de los mejores locales de lo que va de temporada pero su falta de competitividad fuera de casa les ha impedido estar más arriba.

Poco a poco el Elche fue superando la presión alta del Alavés y empezó a encontrar las primeras acciones de peligro. No fue hasta el minuto 30 cuando llegó el primer remate a portería del encuentro y fue obra de Álvaro Rodríguez tras una jugada ensayada de los franjiverdes.

Sivera da el susto con Álvaro Rodríguez

Cuando el partido moría en el añadido del primer tiempo, un córner a favor del Deportivo Alavés estuvo a punto de convertirse en una clara acción de gol. El Elche salió rápido con André Silva dándosela en largo a Álvaro Rodríguez. Salió Sivera de su área para despejar y el balón golpeó en el canterano del Real Madrid y el guardameta se encontró con la fortuna de que el esférico le volvió a los pies. Si la fortuna no hubiese estado del lado babazorro, Álvaro Rodríguez se habría quedado en una situación muy favorable para hacer el primero al filo del descanso.

Toni Martínez abre el marcador para el Alavés y Álvaro Fernández empata

El segundo tiempo arrancó con un movimiento desde el banquillo con la salida de Denis Suárez del lado babazorro. Se notó la entrada del gallego ya que en el 51, Valera derribó a Ángel Pérez y el colegiado terminó señalando penalti. Toni Martínez lo transformó y por momentos sacó a los babazorros de los puestos de descenso. Y decimos bien, por momentos porque en el 71, un insistente Álvaro Rodríguez, remató un gran centro desde la izquierda de Josan con un gran testarazo para superar a Sivera casi en el borde del área pequeña.

El Elche empataba el marcador y a partir de ahí el Deportivo Alavés volvía a puestos de descenso por pero golaveraje que el Sevilla. Los babazorros vieron como el Elche seguía creciendo tras el gol y empezaron a hacer los vitorianos el 'otro fútbol' con varias pérdidas de tiempo. El árbitro añadió nueve en el Martínez Valero y en ese tiempo el Elche atosigó la portería de un Sivera que encontró en Tenaglia su mejor aliado ya que el zaguero evitó que Álvaro Rodríguez hiciese el segundo en otra conexión con Josan. Con el empate el Elche apenas modifica su posición en LaLiga y el Alavés terminará la jornada en puestos de descenso, esos que abandonó en los minutos en los que estuvo por delante en el marcador.

Ficha técnica:1 - Elche: Dituro; Chust (Sangaré, min. 85), Affengruber, Bigas; Tete Morente (Josan, min. 66), Aguado (John Chetauya, min. 85), Febas (Diangana, min. 66), Villar, Germán Valera (Héctor Fort, min. 89), Álvaro Rodríguez y André da Silva.1 - Deportivo Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada; Ibáñez (Denis Suárez, min. 46), Blanco, Guridi (Guevara, min. 82), Rebbach (Mañas, min. 89), Ibrahim (Protesoni, min. 82) y Toni Martínez (Youssef, min. 67).Goles: 0-1, m.51: Toni Martínez, de penalti. 1-1, m.72: Álvaro Rodríguez.Árbitro: Busquets Ferrer (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Febas, Diangana, John Chetauya y Eder Sarabia, entrenador del Elche, y a Ibáñez, Blanco, Jonny Otto, Ibrahim, Sivera y Rebbach, por el Alavés.Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 22.936 espectadores.