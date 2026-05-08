Alineaciones Sevilla - Espanyol: los posibles onces de Sevilla FC y RCD Espanyol en la jornada 35 de LaLiga

El equipo nervionense se encomienda al calor del Sánchez-Pizjuán para darle continuidad al triunfo del pasado lunes ante la Real Sociedad, mientras al cuadro perico cada vez le quedan menos oportunidades para conseguir esa primera victoria en 2026 que le mantenga alejado de los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion

El Ramón Sánchez-Pizjuán, que promete rugir más fuerte que nunca, acoge en la sobremesa de este sábado un partido de máxima tensión entre el Sevilla FC, que arranca la jornada 35 fuera de los puestos de descenso tras la victoria del lunes contra la Real Sociedad pero con sólo un punto de margen, y el RCD Espanyol, que acabó la primera vuelta de LaLiga EA Sports ocupando plazas europeas y se ve ahora a tres puntos del pozo, abocado a pelear por no descender después de encadenar casi seis meses sin conocer el triunfo.

Luis García Plaza tiene "muy claro" el once del Sevilla

Básicamente, la sinceridad del entrenador del Sevilla FC se resume en que lo que está funcionando no lo va a tocar. Es decir, mantendrá la pareja de centrales que forman Castrín y Kike Salas, a pesar de que Azpilicueta está totalmente recuperado; seguirá Maupay en ataque, aunque Isaac Romero también ha dejado atrás sus molestias y opta a acompañarle; y Ejuke volverá a ser su apuesta como esa carta diferente para buscar desequilibrio.

Del resto, sólo cabe esperar cambios en la medular, con el posible regreso de Sow tras cumplir sanción (por Gudelj, quizás) y la duda de siempre en el lateral derecho: Juanlu o Carmona. En el izquierdo, Suazo vuelve a tener ventaja sobre Oso. "Sí, yo el once lo tengo claro y lo saben ellos, además. Saben quiénes va a jugar. Puede haber alguna situación de alguna duda, pero ya hemos decidido", admitió en rueda de prensa Luis García Plaza.

"El equipo lleva dos partidos buenos, hay que seguir en esa línea, aprovechar todo el ambiente que habrá en el estado y hacer otra vez un buen partido, que nos lleve la victoria", añadió, mostrando su confianza en su joven dupla en el eje: "Castrín y Kike están muy bien. Ya me conocéis, me da igual que un chico tenga 18 años que 37. Pongo a los que creo que están bien. A César (Azpilicueta) aún no le he podido juzgar en el campo; pero es una extensión del entrenador".

"Juega, se preocupa de cosas tácticas, está muy encima... El otro día, él y Joan Jordán estuvieron en el banquillo intentando ayudar a todo el mundo. Eso es fundamental. Entonces, mi idea es que la defensa está bien y si está bien, no es tan fácil cambiar para meter a un jugador que viene sin participar; pero si hace falta, está para ayudar al equipo y ser muy importante", ha continuado sobre el veterano defensa navarro.

El once del RCD Espanyol

El Espanyol afronta también una final, después de sumar sólo 6 puntos de los últimos 51 posibles y de no haber ganado en todo 2026. Manolo González también tiene a casi todos disponibles, sin sancionados y sólo con las lesiones del capitán Javi Puado y de Cyril Ngonge. Pese a causar baja, ambos han viajado junto al resto de la expedición en una señal inequívoca de que el conjunto catalán es consciente de que se está jugando muchísimo en esta visita a un rival directo en la zona baja de la tabla liguera. "No podemos darle vida al Sevilla", alertó el técnico perico.

En defensa no se esperan cambios y por delante de Dmitrovic -en su vuelta a Nervión- estarán El Hilali, Calero, Cabrera y Romero; pero a partir de ahí hay más dudas. Pol Lozano vuelve tras cumplir sanción y oposita a ocupar una de las tres plazas de mediocentros que a priori serían para Edu Expósito, Urko González de Zárate y Ramón Terrats. También hay muchas alternativas en los extremos: Rubén Sánchez, Roca, Dolan, Pere Milla y Jofre. Arriba, la sempiterna duda del '9': Kike García y Roberto Fernández.

Alineaciones probables en el Sevilla - Espanyol de la jornada 35 en LaLiga EA Sports

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Sow (o Gudelj), Ejuke; Maupay e Isaac Romero (o Alexis Sánchez).

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko González, Pol Lozano; Dolan (o Rubén Sánchez), Edu Expósito, Pere Milla (o Roca); y Roberto Fernández (o Kike García).