Ejuke es el elegido: "Llevaba mucho sin ser titular y eso no es normal"

Luis García Plaza explica los motivos con los que el nigeriano le ha convencido para ser titular y le señala como un futbolista imprescindible para el pragmático estilo de juego que quiere implantar en el Sevilla FC. En esta línea, admite el cambio de actitud de Neal Maupay, otro que ha cambiado su rol

Todo lo que pasa en el Sevilla FC es difícil de explicar y quizás por ello Luis García Plaza no escatima en palabras para intentar exponer la necesidad de sacar el máximo aprovechamiento a cada recurso por mínimo que sea. Eso pasa por potenciar a los futbolistas más importantes del equipo, pero también por activar a otros que quizás estaban infrautilizados. Y en este sentido, el entrenador madrileño tiene muy claro que Chidera Ejuke es el elegido. El siempre eléctrico extremo nigeriano, con sus virtudes y sus defectos, es uno de esos futbolistas distintos que un momento tan apretado puede abrir latas rivales. Este discurso le vale para muchos otros, como Neal Maupay.

Luis García Plaza argumenta por qué Ejuke debe jugar en este Sevilla FC

El pasado lunes, ante la Real Sociedad, Ejuke jugó de titular por primera vez en seis meses. "Desde noviembre no era titular. 'Chidi' llevaba mucho sin ser titular, conmigo y con el entrenador anterior. Creo que hizo un gran partido. Este Ejuke es el que a mí ya me estaba gustando en entrenamientos. Le quería meter y creo que si él mantiene este nivel va a jugar".

"Si es un Ejuke centrado, que todo lo que hace es cara a portería, que no se pierde regateando... Va a jugar. Lo que estoy diciendo aquí se lo he dicho a él: que no se pierda, que sea vertical, que ataque, que encare, que busque uno para uno... Si lo cumple eficazmente, tiene que jugar", ha expuesto García Plaza sobre el revulsivo que ha encontrado en el fondo del armario.

"Yo sólo hablo de mis partidos, pero llevaba desde noviembre sin jugar de titular y no es normal. Por eso, entendí que me pidiese el cambio en el 60, porque son muchos meses sin jugar de titular. Tiene que darnos muchas cosas, pero tiene que ser a ese nivel. Tiene que tener esa verticalidad, ir a por el rival, ir a por la portería, no perderse regateando para atrás... Para adelante y atacar, atacar, atacar, atacar... Y ayudarnos defensivamente. Si hace eso, es un jugador muy importante", ha continuado.

"'Chidi' me pidió el cambio en el 60' y aguantó hasta el 90'. Y aguantó porque la gente estaba ahí. Yo le iba preguntando y él 'Sigo, sigo'. Pues, eso es lo que hace la afición, que te ayuda en los momentos de sufrimiento. El otro día hicimos un gran partido y sufrimos juntos. En esos malos momentos te hacen sacar fuerzas y mañana tiene que ser otra vez lo mismo aquí. Así que nada, agradecérselo y ojalá consigamos otra victoria que nos acercaría a la luz. El otro día había que ganar sí o sí, y mañana hay que ganar sí o sí con el calor de la afición, que nos llevará en volandas", ha explicado García Plaza en sala de prensa.

El cambio de actitud de Neal Maupay: de descarte por motivos técnicos a delantero titular

Otro al que ha recuperado ha sido a Maupay, que se quedó fuera en la primera convocatoria de García Plaza, fue suplente en el encuentro posterior y ahora lleva dos titularidades seguidas. "Neal era un fichaje muy específico de Matías y cuando llego yo diría 'Ostras, ¿ahora qué pasa conmigo?'. Bajo mi punto de vista, no hizo las semanas de entrenamiento que tiene que hacer. Había que dejar a un jugador fuera y fue él. La semana siguiente vino 'a full', se centró y está enorme. Ha entrenado bien, se ha ganado la titularidad con un gol y una asistencia, con un trabajo espectacular en la presión, descargando entre líneas...".

"Es competitivo y ojalá siga así, porque tiene que seguir apretando", ha analizado sobre el delantero francés, de quien aplaude su buena actitud tras ese revés que se llevó en su primer contacto con el madrileño: "Eso es lo que tienen que hacer los futbolistas: entrenar a tope, te ponga el míster o no te ponga, para cuando te llegue la oportunidad estar preparado. Y eso es lo que hizo Neal. Entonces yo ahora llego y lo aprovecho".