Manolo González lo deja claro: "Ganando damos un paso adelante casi definitivo"

Manolo González habló en rueda de prensa con convicción antes de visitar al Sevilla. El técnico del Espanyol, sin victorias en 2026 y a tres puntos del descenso, defendió el trabajo del equipo, reclamó máxima intensidad en el Sánchez-Pizjuán, del que destacó que es "un escenario complicado"

El Espanyol visita mañana al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, en un partido entre dos equipos que viven situaciones similares en LaLiga EA Sports. El conjunto de Manolo González es decimotercero con 39 puntos, a tres del descenso, y siguen sin conseguir la primer ansiada victoria de 2026.

El equipo perico debe reaccionar de inmediato y tocar ciertas teclas que eviten que caiga a la zona de descenso. Sobre ello ha hablado Manolo González en rueda de prensa, confiado "en hacer un buen partido y competir con todo en Sevilla". Los de Luis García Plaza, por su parte, llegan motivados tras ganar a la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán.

Manolo González se juega la vida: "Vamos confiados y a competir con todo en Sevilla"

De esta manera, Manolo González valoró ante los medios de comunicación el encuentro de mañana sábado ante el Sevilla: "Es un partido muy importante. Vamos confiados en hacer un buen partido. Llegamos fuertes, aunque la situación haya empeorado. Estamos confiados en hacer un buen partido y competir con todo en Sevilla".

Además, Manolo González, pese a no haber ganado un partido en lo que llevamos de 2026, se mostró optimista de cara a lograr la salvación: "Dentro estamos convencidos de que nos salvaremos. Igual que sabíamos que subiríamos. Hacemos muchas cosas bien, otras nos penalizan, pero merecemos más de lo que tenemos".

Por otro lado, el entrenador del Espanyol analizó el ambiente del Sánchez-Pizjuán: "Hay que estar metidos en el partido, en el fútbol. No hay que perder los papeles ni entrar en historias que no son del juego. Hay que aprovechar el ambiente para darle la vuelta, que también puede pasar. No podemos darle vida al Sevilla, que se la ganen".

Manolo González aprieta antes de visitar el Sánchez-Pizjuán: "No contemplamos otra cosa que salir a ganar"

Manolo González destacó la importancia de vencer al Sevilla, que viene de conseguir el triunfo ante la Real Sociedad: "Tenemos muy claro que ganando damos un paso adelante casi definitivo. Saldremos a ganar, no contemplamos otra situación. Teniendo un partido normal estamos convencidos de que si estamos bien y no cometemos errores seguro que tendremos opciones para ganar el partido".

Sobre el hecho de igualar la intensidad del Sevilla, Manolo dejó claro que "eso hay que hacerlo siempre. Hay que competir al máximo, estar atentos a los rechaces, a los despistes, a situaciones de partido no controlables. Tenemos que estar muy dentro del partido. Somos todos mayorcitos para saber que es un partido difícil, duro, fuera de casa y llegando al final. Tiene presión y tensión, pero para los dos equipos. Tenemos que manejarla y darle la vuelta a la situación para que con juego podamos ganar".

Manolo González señala el problema: "Si nos ponemos por delante, el partido cambia radicalmente"

Manolo González, que reconoció la situación del equipo tras la derrota ante el Real Madrid, comentó la mala racha actual: "Los jugadores están convencidos con el trabajo táctico. Si tenemos opciones, como ante el Real Madrid, tenemos que poner el partido a nuestro favor que es lo que nos está fallando. Ya nos pasó en Vallecas. Si nos ponemos por delante el partido cambia radicalmente".

En este sentido, el entrenador del Espanyol apuntó que "todas las situaciones son diferentes. No queremos llegar a la última jornada jugándonos la permanencia. Cada temporada es distinta. El año pasado enganchamos un momento muy malo en el último mes. La gestión es diferente ahora. A nivel de experiencia nos vale, pero hay que sacarlo adelante con determinación, trabajo y convencimiento".

Manolo González pasa del ruido: "Lo de Monchi no me preocupa, yo tengo que trabajar"

Manolo González se pronunció por la posible llegada de Monchi al Espanyol: "No es lo que me preocupa. Desde que estoy aquí el club está muy por encima de entrenadores y jugadores. Yo tengo que trabajar, lo demás no tiene mayor importancia".

Sobre el Sánchez-Pizjuán, el técnico perico apuntó que espera: "un escenario complicado. Pero es que la presión es importante también para ellos. Es un partido que te pones tú la presión. Tenemos que saber jugar con ese aspecto.

Por último, Manolo González valoró brevemente el juego de este Sevilla de Luis García Plaza: "Es un equipo con energía, intenso, con individualidades. Son un equipo complicado, con sus virtudes y defectos".