Noche de infarto para el Betis: Qué necesita hoy para ir a Champions

Las opciones béticas de competir en la elite internacional están hoy en manos del Rayo y del Braga, rival del Friburgo, con numerosas combinaciones que le permitirían conseguir su objetivo

El Betis se juega hoy sus opciones de disputar la Champions la próxima temporada en una noche de infarto con dos partidos europeos a partir de las 21:00 horas que podrían dirimir definitivamente ya si España conserva el derecho de que la quinta plaza otorgue el derecho a disputar la máxima competición europea.

La eliminación del Bayern contra el PSG allanó un poco más el camino español, pero el gol de Harry Kane sobre la bocina para firmar un empate insuficiente permitió sumar a Alemania y apretar la clasificación más allá de que la cuenta de los bávaros ha quedado definitivamente cerrada.

Así, España registra 21.781 puntos y Alemania 21.357 y todo queda a expensas de los resultados del Rayo Vallecano y del Friburgo en la Conference League y en la Europa League, respectivamente, donde ambos aspiran hoy a lograr el pase para la final con el Betis más que pendiente. Y es que con seis puntos de renta sobre el Celta, a falta de 12, está muy cerca de confirmar su quinto puesto y necesita que los vallecanos le otorguen al fútbol español los puntos que necesita o que el Friburgo no los sume.

Una victoria del Rayo le asegura al Betis la Champions si queda quinto

El Rayo afronta la vuelta en Estrasburgo con el 1-0 favorable y tiene en su mano que España conserve el privilegio y el Betis alcance su objetivo de ingresar en la elite continental, lo que está asegurado de manera unilateral, sin depender de lo que hagan los teutones, si es capaz de ganar y meterse en la final.

Si gana en Francia no importa el resultado del Friburgo-Braga (en la ida 2-1 para los lusos), mientras que el empate también habría valido de no haber marcado Kane, pero ahora un pase con victoria teutona prolongaría el suspense hasta las finales, lo mismo que ocurriría en el caso de clasificarse pese a perder si los germanos hacen los deberes se plantan en la lucha por el título.

Porque si el Friburgo gana, pero no pasa, no importará que el pasaporte rayista se consiga con derrota. Diferente es si el Rayo se queda fuera con una derrota, en cuyo caso la victoria del Friburgo con clasificación incluida privaría al Betis de disputar la Champions.

Alemania solo tendrá opciones de adelantar a España si el Friburgo se mete en la final

Es decir, que en todos los escenarios posibles con el Rayo como protagonista, la única forma de que Alemania disponga de opciones de quedarse con la quinta posición es que el Friburgo se meta en la final, siendo definitivo si lo hace con la eliminación madrileña con una derrota.

Por ende, la mayoría de combinaciones esta noche dejarían al Betis a un paso de alcanzar la meta de codearse el curso que viene con los grandes del Viejo Continente, hasta el punto de que las opciones españolas de terminar en el top 2 del ranking se elevan al 83%, si bien la eliminación del Rayo y la clasificación para la final del Friburgo truncaría el sueño verdiblanco.

Cabe recordar que de terminar España segura en el ranking, al margen de que el quinto juegue la Champions, permitiría también al séptimo competir en Europa el curso venidero, más concretamente en la Conference, mientras que el sexto jugaría la Europa League. Es decir, que no solo el Betis está pendiente de lo que ocurra de esta noche, también lo estarán Celta, Getafe, Athletic e, incluso, Osasuna y el propio Rayo Vallecano.